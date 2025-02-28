銀主盤消息：禮頓山四房放售 估值1.68億

該銀主單位為項目5座高層A室，實用面積約3,485方呎，連同項目2樓兩個車位放售。根據恒生銀行網上估價數據，該單位連雙車位每方呎估價約48,468元。資料顯示，上址屬於全屋苑面積最大單位，項目僅第5及6座提供同類戶型，對上同類型成交要追溯至2002年，當時6座相同面積單位以5,623萬元成交，呎價約16,133元。