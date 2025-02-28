銀主盤消息：禮頓山四房放售 估值1.68億
經濟前景未明，住宅市場新增多項銀主豪宅物業，均集中於港島傳統豪宅區。其中，跑馬地禮頓山高層四房雙套房單位，連兩個車位估價逾1.68億元。
該銀主單位為項目5座高層A室，實用面積約3,485方呎，連同項目2樓兩個車位放售。根據恒生銀行網上估價數據，該單位連雙車位每方呎估價約48,468元。資料顯示，上址屬於全屋苑面積最大單位，項目僅第5及6座提供同類戶型，對上同類型成交要追溯至2002年，當時6座相同面積單位以5,623萬元成交，呎價約16,133元。
此外，西半山寶珊道1號3座高層B室，實用面積約1,038方呎，套三房設計，網上初步估價約2,620萬元，呎價約25,241元。資料顯示，單位2013年購入價約2,650萬元。
碧瑤灣放盤每呎$15454
至於薄扶林碧瑤灣有新增銀主放盤，該屋苑48座低層單位，實用面積約2,488方呎，四房連雙套房間隔，連同地下一個車位放售，物業網上估價約3,845萬元，折合每方呎約15,454元。
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