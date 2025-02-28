北都二手交投升溫

ONE INNOVALE本月已錄至少5宗二手買賣，全屬損手個案。

ONE INNOVALE貶9% 原築賣386萬9年低 下調細價物業印花稅的措施生效後，各區二手樓市升溫，惟樓價未有支持，發展重鎮的北部都會區也「無運行」。粉嶺北ONE INNOVALE一房單位剛以395萬元售出，兩年多帳面貶值約9.5%。元朗原築更有兩房單位以386.8萬元易手，料為近9年來屋苑首宗成交金額低於「4球」的個案。

ONE INNOVALE本月已錄至少5宗二手轉讓，全屬損手成交。美聯葉容生表示，上述ONE INNOVALE-Cabanna的E座高層22室，實用面積約301方呎，一房連儲物房設計，《財政預算案》公布當日區內分支家庭客加快買樓，成交呎價約13,123元。原業主2022年12月以約436.7萬元購入，帳面蝕約41.7萬元。

元朗二手市場自財案公布後，已錄至少7宗買賣。市場消息透露，原築3座低層D室，實用面積約450方呎，曾叫價430萬元放售，減價約10%後沽出，呎價約8,596元。資料顯示，屋苑自2016年中後，未曾錄得成交金額低於400萬元的登記。

Milano持6年半輸36% 同區連錄蝕讓，其中，Grand YOHO第8座高層E室兩房戶，實用面積約529方呎，減價至780萬元成交，呎價約14,745元，一手原業主持貨約7年，帳蝕258萬元，單位貶值約24.9%。錦田北PARK YOHO Milano的35A座中層單位，成交價485萬元，呎價約9,798元，單位約6年半帳面跌價約36.8%。

部分大型屋苑收租業主都「棄守」。美聯黃少明稱，將軍澳中心2座低層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，原業主於2020年5月以790萬元購入收租，約一個月前叫價690萬元放售，議價後以655萬元沽出，呎價約14,086元，持貨約5年帳面虧蝕約135萬元。

海怡半島帳蝕211萬 此外，中價藍籌屋苑有承接。該行葉志偉指，鴨脷洲海怡半島33座高層D室兩房戶，實用面積約521方呎，預算案落實後，獲早前已睇樓買家以628萬元購入，呎價約12,054元，原業主於2017年10月以約839.8萬元購入，帳蝕約211.8萬元。

消息稱，沙田第一城過去兩日連錄至少3宗買賣，包括兩伙低於400萬元的兩房單位，以及24座中層實用面積約447方呎三房戶，成交價522萬元，呎價約11,678元。