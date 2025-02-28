股壇MasterMind：科技股抖氣 憧憬板塊輪動

港股昨日走勢反覆，恒生指數曾升穿24,000點後倒跌，收報23,718點，下跌69點，後市走勢如何？人工智能（AI）概念股集體回吐，炒作熱潮步入尾聲？投資者如果想轉倉，應該吼哪個板塊？英偉達（Nvidia）隔晚公布業績，這份成績表市場收不收貨？

大華繼顯（香港）策略師楊韻銳（Curtis）指，港股今年累升近兩成，跑贏環球所有主要指數，目前恒生指數預測市盈率達10年平均水平，約11倍多，大市已反映最近的利好因素。

兩會政策或利內需內房 他指出，過去港股估值便宜，反彈勢頭可以很快，但升至現水平，從技術分析看，成交及相對強弱指數（RSI）已經開始背馳，反映資金開始獲利，向上動力將會減弱。他表示，港股將會步入整固期，走勢預期將會較為反覆，但恒指若然守得住22,500點，後市可以繼續看好。

楊韻銳又提到，科技股開始回調，部分更出現破頂後即日倒跌的情況，預料相關股份現要先抖抖氣。他指出，全國兩會將於下周舉行，預計將有扶持經濟政策出台，不排除板塊輪動，資金有機會流入內需、內房及中資金融股等，投資者可留意。

英偉達股價料高位爭持 至於英偉達的成績表，楊韻銳認為表現平穩，沒有太大驚喜，投資者最關注其毛利率及經調整毛利下跌的情況。他表示，接下來需要觀望其他大型科技企業的資本開支變化，以及是否如英偉達創始人兼行政總裁黃仁勳所指，未來AI運算需求將會暴增，帶動晶片需求。楊韻銳預期，英偉達股價今年難有爆炸性升幅，料在高位爭持。

有興趣了解楊韻銳更詳細的分析，可以掃描二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。