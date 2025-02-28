理財Campus：為孩子開戶 培養小富翁

戶口要求限制優惠大不同 宜貨比三家 農曆新年過去，相信小朋友收到不少利是錢，荷包滿滿，家長應該如何助子女規劃「主要收入」？目前不少銀行均推出兒童戶口服務，部分提供定存及迎新優惠，家長可趁機為子女儲起小財富，引導他們建立理財意識，一舉兩得。各大銀行的兒童理財戶口服務有別，揀選前宜貨比三家，家長們可依循以下3點：開戶要求、戶口限制及迎新優惠，篩選出合心意的帳戶。目前，大部分兒童儲蓄戶口不設開戶門檻和最低結餘收費。

滙豐：12歲可用作增值PayMe 滙豐銀行旗下的兒童儲蓄戶口，18歲以下即可申請，毋須任何手續費，不設最低結餘要求。父母或監護人必須陪同子女到分行開戶，11歲以下須由父母或監護人名義開戶。開戶後會每月收到戶口結單，家長也可全天候掌握子女戶口動態，涵蓋網上理財、流動理財、自動櫃員機、電話理財等多個渠道，協助他們管理財富。

另外，年滿12歲用戶可以使用電子錢包PayMe，利用兒童儲蓄戶口為其PayMe帳戶增值或轉帳，讓子女可提早接觸數碼化消費模式。

戶口開立費用為10元，不設服務月費，提供特別設計的存摺簿，另外可於網上查閱帳戶結餘以及交易項目，有助孩子培養良好的儲蓄習慣。

該戶口的一大賣點，是提供多種保險計劃以供選擇，如個人意外保障、學業取消、學業中斷及教育基金保障等。

迎新優惠方面，即日起至今年6月30日，家長為子女開立全新理財小博士儲蓄帳戶，存入及維持指定金額，可享迎新獎賞高達400元；另該帳戶客戶之家長經東亞分行首次整額認購基金，可享認購費低至0.88%。

香港掀起熊貓熱潮，「中銀理財」FamilyMAX家庭理財規劃方案趁着熱潮，以大熊貓主題推出「紅噹噹」熊貓開運賞。中銀香港「私人財富」及「中銀理財」客戶為子女開戶及存款，即可獲獨家珍藏版大熊貓精品，兼可參加大抽獎，有機會贏取酒店住宿、海洋公園全年會籍或仿真大熊貓寶寶公仔。

此外，客戶的11至17歲子女開戶後並參加月供存款計劃，可享定期存款年利率高達2.5厘。活動期至今年3月31日止。

Thomas & Friends™兒童儲蓄戶口提供存摺簿及存款卡；Doraemon兒童儲蓄戶口則有月結單和存款卡，家長憑Doraemon信用卡簽帳消費，其現金回贈更可直接存入小孩的Doraemon兒童儲蓄戶口內。

此外，新客戶符合指定條件及達到儲蓄目標，即可獲得卡通人物主題禮品。倘在優惠期內，合資格客戶同時開立「夢想成真」零存整付儲蓄計劃，年息最高達1.5厘，存款期為52星期或12個月，最低固定金額每星期100元或每個月500元。

渣打：ATM每日限提款二千 渣打銀行的「My Dream Account」不設最低結餘金額，提供ATM卡及存款卡，可供一家人一同擁有，父母可為11歲以下的子女開立存款卡，11至18歲可以開立青少年ATM卡。

青少年ATM卡的每日預設最高提款或購物交易上限為2,000元，可到分行更改，另設有存摺簿。當青少年使用ATM卡提取現金時，戶口持有人會收到短訊通知，方便家長了解子女的消費。My Dream Account的ATM卡上有MARVEL或迪士尼樣式選擇。

信銀：港元額外年息0.1厘 中信銀行（國際）My Dear Account親親戶口，主要針對該行客戶年齡18歲以下的子女，為孩子提供自己的提款卡，學習為自己的目標而儲蓄；該行另特別設計一系列的理財新經歷、新遊戲，讓孩子從中學習理財知識。

My Dear Account親親戶口為結單活期儲蓄戶口，可享有港元儲蓄額外年利率0.1厘。

創銀：開戶須存入100元 創興銀行i-Kid儲蓄戶口，適合17歲以下客戶或父母為其11歲以下子女開戶，開戶須存入100元，不設最低結餘手續費。

開戶須帶同身份證明文件及最近3個月有效住址證明到分行辦理，如子女未滿11歲，須帶同子女之出生證明書正本。

華僑：月供儲蓄低至500元 華僑銀行的My Kid儲蓄計劃，配有特別設計的存摺簿，簿內將詳列每月供款日、供款額、到期日、年利率、預計到期可得金額等資料，帳目一目了然。

該計劃需要每月供款，月供款額低至500元，最多10,000元，設12、18、24、36或48個月的供款期，利息高於一般港元定期存款，2月份優惠息口達到2.28厘，助你盡早達成孩子訂立的儲蓄目標。每年的額外存款，例如每年農曆新年後存入戶口的利是錢，享有優厚的利息回報。

滙豐兒童戶口毋須手續費。 信銀設計遊戲讓孩子學習理財。 各銀行兒童戶口比併