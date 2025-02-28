阿里招聘逾3000實習生 AI崗位佔半
阿里巴巴(09988)正式啟動春季2026屆實習生招聘，開放超過3,000個崗位。本屆阿里春招與人工智能（AI）相關的崗位佔比近五成，部分AI業務部門佔比更高，高德AI類崗位佔比約65%，阿里雲超過80%。
另一方面，阿里B2B數字貿易平台阿里巴巴國際站（Alibaba.com)宣布推出外貿業務全場景AI解決方案「OKKI CRM」，提供AI定位商機、主動智能營銷以及全方位CRM管理等功能，覆蓋4大外貿核心業務場景，包括找客戶、談客戶、管客戶及管團隊，預期可協助企業掌握營銷執行效果、轉化營銷成效。
騰訊推「秒回」AI迎戰
評級機構標準普爾表示，即使阿里雲計算和AI方面資本支出有所增加，憑藉其電商業務穩健現金流、出售非核心資產的潛在收益以及較少的股份回購，預期可維持非常可觀的淨現金。
另外，騰訊控股(00700)昨日正式推出「秒回」大模型「混元Turbo S」，號稱速度與性價比取得重大突破，即日起讓開發者和企業用戶免費試用，逐步集成至騰訊元寶AI助手。
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