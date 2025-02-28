小米攻高端手機汽車

股價破頂後倒跌半成 由小米出廠的手機行銷海外不在話下，上月在內地市場出貨量獲管理層認證為歷史性逆轉，打破新年淡季的宿命，今次造車更升級衝擊豪華電動跑車市場。新品發布會前，小米股價昨日早段曾升逾4%，市值幾乎直逼1.48萬億元，觸發資金獲利回吐，收市倒跌5.68%，報53.1元，成交額逾456億元，為最大成交港股。

內媒分析，近一個月小米股價高歌猛進可能是外資推動，期間有兩家外資投行合計淨買入逾兩億股。惟昨日小米也是沽空額第四大港股，共錄55.07億元，按日飆1.08倍，規模創年內單日最多。

創始人雷軍昨日直斥他當上中國新首富之說是「假新聞」後，隨即在晚上直播發布會的重頭戲上打頭陣露面，說小米去年交車13.5萬輛，落單但未交車的有11.3萬輛，之後壓軸發布豪言與Audi、保時捷和Tesla等看齊的SU7 Ultra，標準版售價52.99萬元人民幣，以及售81.49萬元人民幣起的「紐北（紐柏林賽道）限定版」；前者開售10分鐘已接6,900宗下訂。

雷重申今年公司研發投入料300億元人民幣，並高呼上月小米手機以16.8%的市場份額位居中國市場第二。總裁盧偉冰指，新的小米15 Ultra手機定位巔峰影像科技旗艦，售價6,499元人民幣起，並全面對標蘋果公司（Apple Inc.），揚言5年內小米手機要突破6,000元人民幣的高端市場。

市場監管總局等5部門聯合印發優化消費環境3年行動方案，明確要求消費供給提質、消費秩序優化、消費環境引領等行動深入開展，都讓外界對下周登場的內地政府重量級會議有關支持消費政策上充滿憧憬。比亞迪昨日一舉升穿400元大關，最多漲4.87%，收市升幅收窄至2.25%，收報398.6元，今年累升49.51%，略低於小米的53.91%累計升幅。

野村升比亞迪目標價 日資投行野村指，比亞迪推出高階智能駕駛系統「天神之眼」，相信中國電動車市場領導者進入下一階段的汽車業演變，即智能化。此舉將進一步改善其在市場發展速度上對比同業的競爭優勢，故該行上調對比亞迪目標價，由375元上調至496元，維持「買入」評級。

小米集團股價走勢 比亞迪股份股價走勢