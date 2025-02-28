創始家族籌資失敗 棄購日本7-11母企

日本連鎖便利店7-Eleven的母公司Seven & i一直不願被Circle-K的加拿大母公司Alimentation Couche-Tard（ACT）收購，本來創辦集團的伊藤家族打算出手收購，即所謂的管理層收購（MBO），不料伊藤家無法籌得收購所需的資金，未能進行反收購。

Seven & i收市插一成 由於伊藤家出價高於ACT，達8萬億日圓（約4,153.8億港元），如今計劃卻爛尾，消息拖累Seven & i股價昨曾瀉11.9%，收市仍插10.95%。

伊藤家族的MBO本來已獲日本3大銀行──三井住友、三菱日聯和瑞穗的支持，伊藤忠商事則準備打算出資逾一萬億日圓，但後來董事會覺得無法與旗下業務有協同效應，決定「縮沙」。值得一提是，日本另一連鎖便利店FamilyMart屬伊藤忠商事旗下。

Seven & i表示，仍致力於探索一切機會為股東釋放價值，並繼續評估ACT的提議，正與其進行有建設性的對話，以確定提案能解決包括美國反壟斷挑戰。

南韓擬修例阻中企避關稅 本是股神巴菲特愛股的伊藤忠商事昨升4.34%，跑贏日股大市。日經平均指數昨日升0.3%，收報38,256點，儘管英偉達（Nvidia）強勁的業績指引仍無法取悅市場，且日本隨時被迫配合美國針對中國的半導體設備管制，該指數的重磅股東京電子仍升0.92%。

東京電子只是諸多中美磨心之一，市傳南韓政府近日成立專家小組討論修例，阻止中國企業為繞開美國關稅赴當地投資、「走後門」向美國出口。