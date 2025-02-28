日產信貸評級被貶至「垃圾」 傳撤換社長

日本老牌車廠日產（Nissan）本來打算與同業本田（Honda）合併，整合資源應對中國汽車產業的挑戰，可惜破局，原因之一是本田覺得日產太弱。市傳日產眼見本財年業績不濟，打算把社長內田誠撤職，由上月才上任的財務總監帕潘（Jeremie Papin）頂替。

日產早前把截至今年3月底止本財年的業績指引下調至虧損800億日圓，跟最初發布的淨利潤3,800億日圓差天共地。更惡劣的是，繼標普後，穆迪和惠譽本周先後把日產的信貸評級貶至「垃圾」級，即3大國際信貸評級機構都認為日產的債券不值得投資。

豐田上月華銷量挫13% 內田本人倒是不介意下台，但希望任內能夠將公司業務穩定下來，可惜市場得悉他可能被裁，昨日股價卻漲3.65%，事關本田當時說過，合併的前提是日產自己能夠存活，不希望合併是打救它。帕潘是法國人，曾經掌管日產北美業務。

日本乃至全球汽車龍頭豐田（Toyota）則公布，上月全球售車78.56萬輛，按年微升0.1%，其中日本銷量升12.5%，北美跌1.1%。中國挫13.9%，表現顯著差過之前兩個月，原因除了之前都有的「價格戰加劇令市場環境艱巨」，還有農曆新年提早，減少工作天數。

平治擬裁內地25%員工 同樣在華苦戰的還有德國的平治（Mercedes-Benz），消息指該企擬於兩年內裁減內地25%員工，公司解釋一直積極優化和調整業務，如精簡業務流程和相應組織結構，難免「涉及部分員工的工作安排」。

此外，美國通用汽車（GM）宣布將進行60億美元回購計劃，並將每股季度股息增加3美仙，至15美仙，預計今年淨利潤在112億至125億美元之間。