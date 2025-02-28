Salesforce業績指引差 股價曾挫4%

跟英偉達（Nvidia）同屬道指藍籌股、一樣深耕人工智能（AI）已久的雲端軟件公司Salesforce業績指引不如市場預期，股價周四早段曾挫4.55%。

Salesforce股份代號「CRM」（客戶關係管理），產品協助企業「湊客」，早前再下一城推出代理式AI（Agentic AI，又稱智能體）「Agentforce」，可以在沒有人類指示的情況下完成客戶服務。

指AI代理產品貢獻需時 上述新品已有超過3,000家付費客戶，包括輝瑞和新加坡航空等，問題是由於微軟和ServiceNow等科技亦有類似產品「搶食」，Salesforce坦言，預計截至明年1月底止本財年，它對集團收入的貢獻不會太大，下財年才會更顯著。本財年收入指引405億至409億美元，連上限都不及市場預期，以中間值計增速7.4%，比上財年的8.71%略為放緩。

然而，Salesforce截至今年1月底止財政季度的業績並不算差，收入按年增長7.6%至99.93億美元，經調整純利按年增長20.25%至27.07億美元，優於預期，上月底在手合約價值達634億美元，同勝預期。

行政總裁貝尼奧夫稱，政府效率部（DOGE）有用公司的雲端通訊軟件Slack，「正與政府密切合作，盼盡全力助其成功。」

不僅是大型美國科企，跟着英偉達「發達」的台股似乎也不再令市場振奮。日資投行野村「技術性地」把台股評級降為「中性」，原因包括市場對AI概念股更揀擇，且美國總統特朗普的關稅大棒連友好的都不放過，但將MSCI中國指數今年底目標調高至80點，原因是DeepSeek等的科技創新令資金對內地的資產興趣提高。