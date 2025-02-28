DWS估聯儲再減息兩次 道指高開126點

美國總統特朗普上台後推動的一系列政策，無不牽動着金融市場的走勢。DWS亞太區首席投資總監吳雙榮表示，特朗普的政策方向十分明顯，主要是「三低」，即美元匯率、美國10年期國債孳息率，以及油價同時走低。

她預期，聯儲局可能會在下半年重啟減息，暫時基本預測是再減兩次，每次0.25厘，惟不排除第二次減息的時機可能會推遲至明年初。

下月對華加徵10%關稅 談到特朗普的政策，自然少不了關稅。隨着特朗普最新宣布，於3月將對中國、墨西哥、加拿大商品加徵10%的關稅，貿易戰變得更為激烈。惟吳雙榮認為，今次關稅戰對中國的影響不及「特朗普1.0」時期，部分原因在於中國出口已有所分散，因此人民幣無必要過度貶值去維持出口；暫時估計今年底人民幣兌每美元見7.45。

她建議在中國股市使用「槓鈴策略」配置，即一方面押注高息、估值較低的金融股；同時在另一方面押注增長型的科技軟件股。她認為今輪中資股升勢與去年9月時不同，並非是由政策憧憬所主導。

展望後市，除了關注下月的內地政府會議消息外，企業盈利能否跟上也是關鍵。

美1月耐用品訂單勝預期 至於美股方面，DWS對今年底標指的預測為6,500點，料短期內在5,700到6,300點之間的區間徘徊。她引述DWS美國投資總監的意見稱，目前市場仍充斥不確定性，包括由人工智能（AI）帶來的股市動能可否持續下去。她亦提到，美國科技股估值「真的很貴」，所以對科技板塊偏向保守。相比之下，DWS先前一直青睞估值便宜的歐洲股票，特別是中小型股。

美股3大指數周四早段個別發展，道指曾升126點，報43,559點；標指跌16點，報5,939點；納指跌173點，報18,901點。美國上周首次申領失業救濟人數為24.2萬，多過預期；1月耐用品訂單按月增3.1%，勝預期。另外，去年第四季美國國內生產總值（GDP）增幅無修正，維持於2.3%。

其他企業消息方面，亞馬遜旗下雲業務部門AWS發布了一款量子晶片「Ocelot」，據稱在技術上有重大突破。亞馬遜股價早段曾跌0.92%。

製藥巨擘禮來（Eli Lilly）宣布，將至少投入270億美元在美國建設4座新製藥廠，將在未來5年內建成，預計將創造超過3,000個技術職位，包括工程師和科學家，還將創造約一萬個建設職位。禮來股價曾升0.29%。