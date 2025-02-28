英偉達：新AI算力飆百倍

本季收入料增65% 短中長期需求勁 作為引領人工智能（AI）發展的美國科技巨頭，英偉達（Nvidia）上季度業績保持增長，收入按年大增77.94%至393.31億美元；純利按年增長79.82%至220.91億美元。儘管此前DeepSeek的出現，令市場一度質疑未來潛在的AI晶片需求，但英偉達行政總裁黃仁勳在盛讚DeepSeek之餘，亦強調未來算力需求有增無減，甚乎聲稱下一代的AI模型在思考時「運算量比以往多了100倍以上」。不過該企股價周四早段曾跌4.57%，至125.28美元。

根據黃仁勳的說法，AI技術的發展，正從過去的感知型（Perception）及生成式AI（Generative AI），更進一步成為推理型（Reasoning）的AI。他指出，在推理型AI的領域，當AI的運算量愈多，模型思考就會愈深入，能夠給出的答案也就更聰明。他說︰「推理型AI模型需要的運算量可能是100倍。」

預期毛利率今年內回升 他補充指，DeepSeek將一個世界級的推理AI模型開放源碼。幾乎所有的AI開發者都在使用DeepSeek-R1這樣的「思維鏈」（Chain of Thought）與強化學習技術，來擴充他們模型的效能。另外，有許多創新的初創公司仍在不斷湧現，並且正在探索AI領域的下一個重大突破。這些新創公司仍然非常活躍，每一家都需要大量的AI運算基礎設施。

黃又強調，無論是短、中、長期的信號都反映出公司產品需求強勁，對未來充滿信心。短期信號包括訂單預測；中期則是看基礎設施需求和企業的資本支出規模變化；而長期是軟件生態的根本變化──從基於中央處理器（CPU）的編碼，逐漸轉向依賴圖像處理器（GPU）的加速運算系統，以及由AI驅動的軟件。

英偉達指引本季度收入約為430億美元，相當於按年增長65.1%；預測毛利率為70.6%，與上季度73%相比進一步下跌。財務總監Colette Kress解釋，現時主要目標是加快Blackwell的生產速度，當產能完全建立好之後，將能夠降低成本，料今年稍後毛利率可以達到75%左右。

黃仁勳亦談及主要的GPU產品與「專用集成電路」（ASIC）未來的前景。他指出，GPU與ASIC本質上有很大差異，只有一些功能會重疊。他表示，英偉達的GPU使用通用的架構，而且生態系統非常豐富，大多數創新的技術、演算法都能在公司的產品平台上率先支援；ASIC則聚焦在單一目標，用途少得多。

寒武紀去年虧損縮47% 從商業角度考慮，是否導入一款新的ASIC處理器涉及很多考慮。他說︰「而我們的技術更先進、更高效，在軟體能力方面也強得多，最重要的是，我們能以極快的速度完成部署。」因此，他認為英偉達依然有很大的優勢。

另邊廂，今年以來瘋狂炒「國產芯」概念的中國A股寒武紀公布，去年實現營業收入11.74億元人民幣，按年增長65.56%；虧損4.43億元人民幣，按年收窄47.76%。

英偉達上季業績摘要