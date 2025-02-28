豐盛生活半年純利2.4億

期內，該企之收入減少0.59%至40.9億元，純利跌幅為5.4%。若撇除期內政府補助的160萬元，經調整純利2.4億元，按年增3.9%。首席財務官兼公司秘書陳祖偉表示，新一份財政預算案整體土地和房屋供應保持穩定，對市場帶來正面影響。惟他承認，現時投標工程項目，競爭非常激烈。尤其政府項目不單止看價格，也看其他指標，包括有否使用科技、工人最低工資情況等。公司最新入標中標比率約兩成，未來冀維持相若水平，並會透過成本管理等措施維持毛利率。