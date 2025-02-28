豐盛生活半年純利2.4億
機電工程及物管服務公司豐盛生活服務(00331)截至去年底止半年純利2.41億元，期內政府補助減少及機電工程服務板塊的貢獻較低，惟部分減幅被綜合生活服務板塊的強勁表現所抵銷；每股盈利53仙，派發中期股息每股21.1仙。
期內，該企之收入減少0.59%至40.9億元，純利跌幅為5.4%。若撇除期內政府補助的160萬元，經調整純利2.4億元，按年增3.9%。首席財務官兼公司秘書陳祖偉表示，新一份財政預算案整體土地和房屋供應保持穩定，對市場帶來正面影響。惟他承認，現時投標工程項目，競爭非常激烈。尤其政府項目不單止看價格，也看其他指標，包括有否使用科技、工人最低工資情況等。公司最新入標中標比率約兩成，未來冀維持相若水平，並會透過成本管理等措施維持毛利率。
被問到公司持現金約6.22億元，以及淨負債為零下，會否增加派息，執行董事李國邦稱，需要在股東回報和保留資金作投資之間作出平衡，認為目前約40%分派比率合適。
新世界百貨中期多賺87%
另外，新世界百貨中國(00825)公布，截至去年底止半年收入按年減少11.82%至6.12億元，但純利大增87.56%至310.8萬元，主要由於財務成本大降兩成至9,641.1萬元，這受惠於期內香港減息，以及公司於若干百貨店獲業主減租，令租賃負債利息開支減少。與往年一樣，管理層不宣派中期息。
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