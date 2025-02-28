滙豐：內房股潛在上升空間42%

近月內房股氣氛隨大市好轉，滙豐環球研究發表報告指，隨着更廣泛地認同內地房地產市場已見底的觀點，投資者從科技股轉向地產股。根據以標準化長期盈利計算的不同估值方案估計，內房股潛在上升空間最高達42%。

摩根大通提醒，這波內房股反彈未必由政策支持的投機性質驅動，因為A股房地產股票日前僅溫和上漲，有別於在港上市的內房股表現，相信強勢內房股大多由「啤打反彈」（即個股走勢較指數變幅更大）驅動。今年以來香港上市的內房股已累升18%，A股房地產股卻幾乎持平，故該行看好A股房地產股及物管股具更大上升空間。

外媒消息指，由著名基金經理馬克斯（Howard Marks）打骰的橡樹資本已委任自己的清盤人，旨在追索對相關資產有更多直接所有權的離岸子公司。若橡樹資本在其他司法管轄區指定自己的清盤人，意味追索恒大資產的清盤人將多於一個，未知會否影響香港法院委任的恒大清盤人，即安邁顧問有限公司的Edward Simon Middleton及黃詠詩一直推進的清盤程序。

人行淨投放900億 人民幣匯價轉弱，昨由官方開出的中間價報7.174兌一美元，連跌4個交易日，續創逾一個月低位。人民幣即期匯率下午4時半收報7.271，亦跌163點子，人民幣離岸價更低見7.2788。同日中國人民銀行已進行2,150億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購，全日淨投放900億元。