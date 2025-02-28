港50大富豪身家2.34萬億
李嘉誠2909億蟬聯首富 鄭家純資產縮仍居第三
其中，李嘉誠蟬聯本港首富寶座，估算身家達373億美元（約2,909億港元），較去年估算時多出3%，惟仍不及《福布斯》2023年估算時多。福布斯指，雖然房地產市場的長期低迷導致其旗艦公司長實集團(01113)的股價下跌，但其投資組合中有部分投資表現較好，如持有科技股Zoom，彌補了這缺口。
李兆基繼續保持香港第二富豪的地位，擁有淨資產292億美元，較一年前的270億美元有所增長。位居第三的為鄭家純家族，排名同樣按年不變，但估計財富跌幅最大，較2024年估算減少26億美元或12%，至195億美元，較2023年估算更縮水近100億美元。《福布斯》表示，周大福受累於中國需求放慢、新世界因債台高築而齊齊面對股價下跌，都對其身家影響最深。另李錦記集團前主席李文達之5名子女以162億美元財富繼續排名第四位。
財富升幅跑輸恒指
《福布斯》指出，香港經濟去年增長約2.5%，但受惠於中國刺激政策和最新DeepSeek帶動科技股升浪，恒生指數過去一年累升逾三分之一。不過，香港50大富豪受累於香港地產市道未明顯復甦和緊張的貿易前景，合計財富僅由一年前的2,960億美元，輕微上升1.7%至3,010億美元，明顯跑輸同期恒生指數表現。
蔡崇信身家多27%
榜單中台灣出生、內地發迹的阿里巴巴(09988)主席蔡崇信以108億美元身家，排名上升一級至第八位。蔡崇信是今年榜單中身家增加最多的富豪，一年上升23億美元或27%，除了受惠於近月的阿里股價大升，《福布斯》指出蔡崇信將以6.88億美元的價格擁有NBA球隊布魯克林籃網隊的BSE Global 15%股份，出售給美國億萬富翁Julia Koch，同樣貢獻身家升勢。
此外，若以升幅計，晶苑國際(02232)創始人羅樂風家族，是今年身家升幅最大的香港富豪。《福布斯》稱，作為UNIQLO、Lululemon等品牌供應商的晶苑，近一年股價急升80%以上，令羅樂風家族估算身家大增64%至18億美元，在香港富豪榜中位列第45位。
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