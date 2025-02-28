港50大富豪身家2.34萬億

李兆基繼續保持香港第二富豪的地位，擁有淨資產292億美元，較一年前的270億美元有所增長。位居第三的為鄭家純家族，排名同樣按年不變，但估計財富跌幅最大，較2024年估算減少26億美元或12%，至195億美元，較2023年估算更縮水近100億美元。《福布斯》表示，周大福受累於中國需求放慢、新世界因債台高築而齊齊面對股價下跌，都對其身家影響最深。另李錦記集團前主席李文達之5名子女以162億美元財富繼續排名第四位。