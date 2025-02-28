證監倡增指數衍品持倉限額

為便利市場參與者對沖風險，香港證監會建議提高以香港3大股票指數為基礎的交易所買賣衍生工具的持倉限額（即對沖指定資產價格轉變風險的好倉或淡倉淨額），恒生指數持倉限額由一萬份建議升至1.5萬份，國企指數由1.2萬份升至2.5萬份，科技指數由2.1萬份升至3萬份，分別提高50%、108%及43%。

諮詢期至3月28日，有關建議將使香港衍生工具市場跟上主要股票指數的市值及其成分股的成交量在過去數年的增長，同時不會對市場帶來額外風險。

有利對沖風險 證監會指，在釐定持倉限額時需考慮相關市場規模及其增長，恒指及國指的市值於過去10年分別上升約60%和2.5倍，其成分股的平均每日成交額亦分別上升約6倍及3倍，但恒指及國指合約持倉限額的名義價值在期內卻無反映類似增長。持倉限額過低或會過度阻礙相關市場的對沖及交易活動，故認為有空間提高指數衍生工具的持倉限額，以促進香港金融市場的增長。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，放寬持倉限額不僅讓市場參與者在管理持倉時更加靈活，亦促進衍生工具及整體市場的流動性和效率，相信有關建議將有助提升香港金融市場的競爭力，同時維持穩健的監管框架以管理系統性風險，因而取得適當的平衡。