赤峰黃金$3197入場 擬籌32億
港股市況回暖之際，新股也加快啟動上市步伐。已在上交所掛牌的內地最大民營黃金生產商赤峰黃金(06693)擬發售2.05億股H股，其中10%在港公開發售，招股價介乎13.72至15.83元，一手200股，一手入場費3,197.93元，集資最多32.55億元，招股日期由今日至3月5日。
紫光傳港第二上市
該企提及，截至去年9月30日所持的海外資產佔其總資產比重約65.2%，海外收入佔總收入約71.2%，而去年赤峰黃金收入為72.21億元人民幣，按年升15.23%，以此推算，其海外收入有逾51億元人民幣。
另一邊廂，市傳內地雲計算及IT基礎設施企業、已在深交所上市的紫光股份選定法國巴黎銀行、招銀國際和中信建投安排上市事宜，正籌備在香港第二上市工作，集資約10億美元（約78億港元）。
紫光A股昨收跌3.94%，報31.67元人民幣，市值約968億元人民幣，股價今年以來累漲13%。資料顯示，紫光股份成立於1999年，是紫光集團旗下的間接控股公司。
此外，下周首掛的內地茶飲品牌蜜雪冰城母企蜜雪集團(02097)在創下逾1.83萬億元孖展紀錄，相當於超購約5,300倍之際，內地官媒發表評論文章圖降溫，指「雪王」創紀錄「打新」，佔盡「天時地利人和」，但背後應要有冷思考。換言之，官方是提醒外界抽新股賺錢的同時，也要抱危機感應對風浪變化，避免風險。
官媒為蜜雪熱降溫
文章提及，雖然蜜雪冰城「質地」出色，但新茶飲市場競爭激烈，未來能否持續保持高增長存在不確定性；又指超高槓桿「打新」雖能提高中籤率、放大收益，但也伴隨巨大風險，一旦新股上市後股價表現不如預期，投資者可能面臨較大虧損。
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