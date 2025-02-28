赤峰黃金$3197入場 擬籌32億

紫光傳港第二上市 該企提及，截至去年9月30日所持的海外資產佔其總資產比重約65.2%，海外收入佔總收入約71.2%，而去年赤峰黃金收入為72.21億元人民幣，按年升15.23%，以此推算，其海外收入有逾51億元人民幣。

另一邊廂，市傳內地雲計算及IT基礎設施企業、已在深交所上市的紫光股份選定法國巴黎銀行、招銀國際和中信建投安排上市事宜，正籌備在香港第二上市工作，集資約10億美元（約78億港元）。

紫光A股昨收跌3.94%，報31.67元人民幣，市值約968億元人民幣，股價今年以來累漲13%。資料顯示，紫光股份成立於1999年，是紫光集團旗下的間接控股公司。

官媒為蜜雪熱降溫 文章提及，雖然蜜雪冰城「質地」出色，但新茶飲市場競爭激烈，未來能否持續保持高增長存在不確定性；又指超高槓桿「打新」雖能提高中籤率、放大收益，但也伴隨巨大風險，一旦新股上市後股價表現不如預期，投資者可能面臨較大虧損。