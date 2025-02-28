港交所純利飆10%破頂

期內，收入按年升9.05%至223.74億元，其中，主要業務收入增加8.54%，源於現貨、衍生產品及商品市場成交量上升，使交易及結算費增加，以及旗下倫敦金屬交易所（LME）收費增加，但保證金的投資收益淨額減少已抵銷部分升幅。

EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）亦升9.79%至162.81億元。連同第一次中期股息，全年共派息9.26元，按年增10.1%，派息比率維持九成。

上季收入63億創新高 去年日均成交額升25.52%至1,318億元，滬深港通日均成交額創新高，滬深港通平均每日成交金額創新高，北向及南向交易平均每日成交金額分別達1,501億元人民幣及482億元，於去年帶來收入及其他收益27億元。

受惠2024年第四季港股日均成交額按年勁升1.13倍至1,715億元，衍生權證、牛熊證及權證亦按年大幅增加45%，單季收入創季度新高，達63.81億元，按年增長31.37%，按季升18.78%；純利37.8億元，是同季度新高，按年及按季分別大增45.55%及20.19%；EBITDA為46.94億元，按年及按季分別增43.85%及19.56%。

港交所去年總共有71隻新股上市，總集資金額達880億元，是全球第4大新股市場。行政總裁陳翊庭稱，現時有逾100間企業排隊上市，當中不少是A股上市公司，已公布或遞表有「二十幾三十間」。

檢討上市規則添吸引力 陳氏又表示，今年地緣政治及宏觀經濟走勢可能會繼續影響全球市場，但內地推出多項刺激政策和多個國際主要市場相繼減息，將為香港新股市場和二級市場注入新活力，又會繼續改善基礎設施及產品生態圈，以提升競爭力。

自2018年起陸續推出不同上市章程，以容許不同企業在港上市，包括尚未有盈利或收入的生物科技公司及特專科技公司（俗稱18A及18C公司）。陳翊庭指出，留意到有關企業往往因不確定是否符合上市規則、上市部門是否了解其技術等顧慮，因此冀透過設立「科企專線」，盡早與潛在申請人溝通，讓它們更好準備申請上市，同時可撮合企業及投資者。

她又指，交易所不時檢討上市規則，以確保香港作為融資平台的吸引力，吸引中國及海外企業。至於改善交易單位制度（即俗稱「手數」制），未來會向業界不同持分者收集建議，特別是投資者，亦會進行市場諮詢。

港交所2024年業績摘要