瑞銀：財案對樓市零售略正面

《財政預算案》重點提到未來5年的發債規模涉1,500億至1,950億元，其中約56%用於到期的短期債務再融資。金管局總裁余偉文昨在匯思撰文提及，餘下的44%「可實質用作基建投資的資金」，正積極探討發行更多較長年期債券，為險企及養老基金等長線投資者提供更多投資選擇。

該行估計，本港今、明兩年經濟增長為2%和1.3%，其高級亞洲及中國經濟學家鄧維慎稱，由於香港今年仍受中美貿易戰衝擊，又屬於外向型經濟，對外圍敏感度高，加上港息偏高，均影響金融和外貿表現。至於預期明年增幅僅1.3%，乃基於估計美國今年第3季會向進口中國貨加徵60%關稅的前提而定，同時預期明年出口或負增長1.4%，到2028至2029財年始錄得財政盈餘。

瑞銀料，本港財赤問題不會衝擊聯匯制度，因外匯儲備仍充裕，港府的資產負債表應對貿易戰帶來的挑戰，即使未來較預期差，仍有空間做逆周期調整；觀乎港經濟增速自2018至2019年開始跑輸廣州、深圳和新加坡等，建議港府日後應由供給側和提高勞動參與率等入手改善經濟。

花旗估甲廈空置率續升 另邊廂，滙豐環球研究估計今年本港經濟增長僅2%，又認為今年港樓或繼續面臨挑戰，地價收入水平下跌，惟近期股市反彈，市場對港股成交有更樂觀的預期，料可改善印花稅收入。

花旗預計，100元印花稅的物業價值上限由300萬元上調至400萬元，為有意購入開放式或一房單位的買家帶來支持；至於暫停推出商業用地，該行料今年甲級寫字樓空置率為16%，較去年的13.3%進一步上升。