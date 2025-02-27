宏觀剖析：美股3大產業有望跑出

近期美股表現落後環球、歐洲以及新興市場股市，因全球化廉價供應鏈下，美企一直是主要受惠者，因此美國關稅環境下，美股今年跑輸其他市場不足為奇，但不代表已失去吸引力，藉美股回調時跟進一下較看好的行業。

醫療保健業盈利增長俏 年初已看好醫療保健行業，企業盈利能力見底回升，股份有追落後空間，當中重點關注醫療設備及生物科技行業。截至上周五，有54間醫療保健行業的標普500指數成分股公布第四季業績，當中有42間或78%的盈利表現較預期好，行業盈利增速亦快過大市（13.6%對比大市的10.8%）。醫療保健業盈利增速有望在今年第四季前跑贏大市，市場目前預期醫療保健業今年每股盈利按年升18.2%，增速冠絕11個標普500指數子行業。

各大型製藥公司坐擁巨額現金，並正尋找能增強其藥物產品線的收購機會，若新政府改變反壟斷政策，且利率和收購目標估值也能配合，或將有利生物科技企業。另外，自1995年以來，醫療保健行業通常在聯儲局首次減息後的一年跑贏大市。

美國資訊科技行業為唯一一個市場預期今、明兩年都能實現15%或更高盈利增長的行業，2025年及2026年每股盈利分別按年升18%及17%。資訊科技行業內正展現輪換機會，超賣的軟件行業及半導體設備股均有投資機會。

至於半導體行業，DeepSeek的出現無阻雲端人工智能（AI）運算需求，反而更具成本效益的AI運算能力，令企業迅速為其軟件產品添加新的AI功能，市場正憧憬下一代AI Agent（AI代理，能自主決策的AI系統）或貢獻更多軟件公司收入。減息環境亦有利資訊科技行業，1995年以來，半導體及半導體設備、科技硬件及設備及軟件及服務3個資訊科技子行業，在美國首次減息後的12個月分別升約17%、19%及20%。

銀行受惠監管力度放寬 另一方面，最近公布的美國1月ISM製造業採購經理指數（PMI）升至50.9，環境亦似乎有利資訊科技行業，1990年以來每當ISM製造業PMI升穿50時，資訊科技行業12個月的升幅中位數約為18%，僅次金融業的約23%。

美國銀行業即使上周回調，年初至今仍大幅跑贏大市。標普500銀行股指數最近升穿2018年2月以來的阻力趨勢線，或反映銀行股落後大市的趨勢正在逆轉。

分析覆蓋的19間美國大中型銀行股，淨息差中位數或由去年第四季的2.87%，升至今年的2.98%，2026年更擴張至3.11%，資產質素持續改善。該19間美國大中型銀行淨沖銷比率（即銀行無法收回的不良貸款）中位數亦由去年的0.55%，跌至今年預期的0.51%，2026年更預期跌至0.46%，遠低於1984年第一季以來的中位數約1.1%。較寬鬆的監管力度、孳息率曲線陡峭化，以及併購和首次公開招股活動前景回暖均有利銀行業。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪