簡訊一覽
●遠東發展(00035)宣布，出售倫敦之酒店物業及市政廳物業，酒店代價2,265.6萬英鎊（約2.21億港元）另加資產淨值，市政廳代價2,454.4萬英鎊（約2.4億港元）另加資產淨值，預期集團自兩者分別錄得約632萬英鎊及約844.2萬英鎊收益，套現將用作一般營運資金。
●中化化肥(00297)於上周四遭Nutrien Ltd.於場內減持1,717.8萬股，每股均價1.0649元，持股量由15.03%降至14.78%。
●The Capital Group於上周四在場內增持中國財險(02328)484.2萬股，每股均價約13.25元，持股量由4.95%增至5.02%。
●中遠海能(01138)於周二獲太平洋資產管理在場內增持435萬股，每股均價約6.58元，持股量由6.94%增至7.27%。
●新天綠色能源(00956)於上周五獲廣州越秀產業投資在場內增持216.9萬股，每股均價約3.75元，持股量由6.89%增至7.01%。
●百本醫護(02293)截至去年底止半年賺1,010.8萬元，按年跌40.96%；中期息派2.5仙。
●內地金監總局指，根據規定，自今年3月1日起，香港、澳門金融機構入股境內保險公司，不再執行「最近一年末總資產不低於20億美元」的規定。
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