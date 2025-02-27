泰央行減息0.25厘

泰國央行昨日的貨幣政策會議以6比1的投票結果，通過降低基準利率的決議，將一天期回購利率降低0.25厘至兩厘，出乎市場預期之外。

泰央行貨幣政策委員會表示，由於結構性問題和外國商品的競爭對工業生產帶來壓力，預計當地經濟增長速度將低於先前的評估，且主要經濟體的貿易政策風險也在增加，減息決定旨在使金融狀況與經濟前景、通脹和金融體系穩定保持一致，同時應對更明顯的下行風險。

澳洲上月核心通脹回升 另一方面，澳洲統計局（ABS）公布，今年1月消費物價指數（CPI）按年增幅維持在2.5%不變，按月則跌0.2個百分點；但核心通脹指標的截尾平均值（trimmed mean）微升0.1個百份點至2.8%，在自去年12月下降後重新回升。

上月澳洲食品價格按年升3.3%，樓價上升2.1%，煙酒增6.4%，是通脹的主要帶動因素；按年計升幅最大的生果價格增長12.3%；電費減價最多，達11.5%，汽油則下降1.9%。同月澳洲房價按年升2%，為2021年中以來最慢漲幅，遠低於2022年22%的峰值；租金按月上升0.3%，但按年增速降至5.8%，低於2023年8月7.8%的峰值。另假日旅遊和住宿價格下降6%，反映出消費需求疲軟。

澳洲央行將於4月1日舉行議息會議。利率掉期市場顯示，4月澳洲央行減息的可能性僅為17%，但7月減息幾乎沒懸念。

同處亞洲的日本股市昨日受壓，日經平均指數一度自去年12月2日以來首度失守38,000點關，低見37,742點，午後跌幅收窄，收報38,142點，跌95點。日圓兌每美元昨曾報149.3，每百日圓曾兌5.2046港元。