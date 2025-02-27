全球債務2480萬億新高 IIF料今年增長稍放緩

國際金融協會（IIF）報告指，截至去年底，全球債務存量創下318萬億美元（約2,480.4萬億港元）年終紀錄，按年增加7萬億美元。同時，全球債務與本地生產總值（GDP）的比例，按年升1.5個百分點至近328%，為2020年以來首次上升，因政府債務增至95萬億美元，也是債務增長的主要來源。

話雖如此，由於去年全球主要發達經濟體減息進展不及預期，令多數企業、機構舉債更加審慎，故而全球債務增速其實按年有所回落，不及2023年一半，當時因美國及眾多發達經濟體的減息預期刺激了借貸。

IIF預計今年債務增長將繼續放緩，因全球經濟政策不確定性達到前所未有水平，且借貸成本仍然居高不下。該機構預測今年政府債務將增加5萬億美元，但由於歐洲對財政刺激和增加軍事支出，債務可能會上升。另外，近年對財政平衡的注視增加，尤其在政治高度兩極化的國家，已成為顯著特徵。

專家倡華接管20萬億地方債 中國方面，地方政府債務問題亦成為一大經濟難題。著名經濟學家李稻葵建議，中央政府應接管至少20萬億元（人民幣‧下同）的地方債，以加快清理地方政府的負擔，騰出更多財政政策空間支持消費。他估計，地方政府拖欠承包商及公務員的總款項已達10萬億元，相當於去年中國GDP的7%。

為解決這一問題，他建議中央政府發行國債籌集資金，用來收購地方政府債。而作為交換，省級及市級機構可以向中央政府轉讓資產。他亦呼籲加大「以舊換新」消費補貼，並發放更多現金補貼，從而提振整體消費。