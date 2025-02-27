美財長︰經濟脆弱不堪

延長「特」式減稅過關 道指高開逾百點 自美國總統特朗普重掌白宮之後，一直致力推動各項對經濟影響甚廣的政策，包括關稅、裁員等。財長貝森特發表重大經濟政策演說，指出美國經濟表面上看似穩健，但實際上「脆弱不堪」，並誓言透過削減政府支出與放寬管制來「重新私有化（reprivatize）」經濟，促進私人部門的成長。與此同時，特朗普一直主張延長《減稅與就業法案》的動議，亦於眾議院獲透過。

貝森特表示，由於前任總統拜登的過度支出，以及管制措施阻礙了供應層面上的增長，導致美國經濟面臨頑固的通脹問題。

批前朝敗家過度監管 他說：「前任政府對支出與過度監管的依賴，使得美國經濟指標表面上表現不錯，但實際上結構脆弱，正朝向失衡發展。」過去一年以來，美國的95%新增工作機會都集中在公共部門與政府相關領域，如醫療與教育，這些產業的薪酬增長較慢，且生產力提升有限。

相較之下，製造業、金屬、採礦與資訊科技（IT）等私人企業的就業機會則呈現萎縮或停滯。「私人部門正處於衰退狀態，我們的目標是重新私有化經濟。」他強調，政府正推動一系列措施，以加強私人部門對就業市場的貢獻，這些措施包括削減管制、延長減稅政策以及透過關稅政策調整美國經濟平衡。

擬削減15.6萬億開支 另外，針對富豪馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（DOGE）引發的種種爭議，貝森特強調，DOGE並非「政府削減部門」，而是致力於提升政府運作效率。

至於特朗普則正在試圖兌現其競選承諾，延長減稅政策，眾議院以217票對215票的些微差距通過了一項決議，延長特朗普於2017年簽署的《減稅與就業法案》，該法案預計將於今年底到期；同時增加邊境安全、司法與國防開支約3,000億美元，並在其他領域削減至少1.5萬億至兩萬億美元（約11.7萬億至15.6萬億港元）的支出。

貝森特強調，這些經濟政策將有助於降低利率，特別作為指標的10年期美國國債孳息率，因為市場將對美國長期財政狀況恢復信心。

美股3大指數周三早段靠穩，道指曾升128點，報43,750點；標指升37點，報5,992點；納指曾升186點，報19,212點。美國1月新屋銷售按月跌10.5%，至以年率計65.7萬間，遠遜預期。

避過除牌 美超微曾飆17% 企業消息方面，美超微電腦（SuperMicro）成功在期限前向美國證交會（SEC）提交了業績報告。截至去年底止一季，該公司收入為56.77億美元，按年增長54.92%；惟純利僅增長8.32%至3.2億美元，主因在於銷售成本不按比例上升，加上研發等經營開支按年大增56.27%，蠶食公司的盈利能力。不過，市場依然對其解除退市風險而感樂觀，刺激其股價於周三早段曾升17.48%。

標指近日走勢反覆