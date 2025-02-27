ASMPT收入增長停滯 股價冧16%近兩年低

去季新訂單升19% 本季收入指引介乎3.7億至4.3億美元，以中位數計按年持平，按季減少9%。收入增長停滯，加上偏向保守的業績指引，使得股價昨日大幅下跌16.6%，收報64.05元，創2023年5月以來新低。

黃梓达提到，在AI及高效能運算的推動下，先進封裝解決方案有增長，惟佔收入約70%的主流產品受累終端市場的疲弱，包括電子產品需求低迷，汽車及工業需求不振。他強調半導體產業的「周期性」特點，引述一些產業專家的意見稱，最快下半年情況可能有所改善。值得留意的是，ASMPT上季新增訂單總額為32.6億元，按年增加19.2%。

他繼續看好AI長遠帶動的晶片需求，並相信未來會有更多終端設備運算需求；同時看好中國AI技術的進程。他指出，中國是重要的製造業基地，有龐大的市場，香港的其中一大科技研發優勢在於鄰近內地。

撇除重組成本、所得稅影響等因素後，ASMPT上季經調整純利為8,209.3萬元，按年增長7.83%，派發末期連特別息每股0.32元。