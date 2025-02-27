周大福創建派特息 強調財務狀況穩健

期內，該企總收入按年下降13.36%至121.09億元，純利上升14.75%至11.57億元，每股盈利0.29元。

淨負債比率近四成 本次特別息的決定，主要是收到近期出售非核心業務及遺留投資項目，以及集團分佔已出售的飛機租賃公司Goshawk的部分保險理賠後所得現金。管理層認為，集團財務狀況保持穩健，在去年底，可動用流動資金總額約299億元，包括現金及銀行結存約186億元及備用已承諾銀行信貸額約113億元，遠超於一年內到期的短期債務約23億元。

截至去年底，公司債務淨額較去年6月底升約6.62%至161億元，主要由於本期間贖回本金金額為2.682億美元的永續資本證券所致；按債務淨額除總權益計算的淨負債比率升約4個百分點至39%。

按業務劃分，來自保險的應佔經營溢利大增48.74%至6.14億元，這得益於業務增長令合約服務邊際釋放增加。設施管理應佔經營溢利按年大降92.51%至930萬元，部分原因是會展中心的餐飲收入受到經濟疲弱導致宴會活動減少的影響下有所下降，以及因啟德體育園仍處於營運前階段等。

對於內地公路業務，公司聯席行政總裁鄭志明表示，市場難以覓得新項目，故此計劃擴建現有公路資產，透過延長收費期來延長回報。至於建築業務方面，雖然目前財政困難或清盤中的建築公司較多，但他表示，無意在建築同業間擔任白武士角色。