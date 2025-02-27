數碼通半年多賺4% ARPU微跌

該企上半年服務收入23.03億元，按年相若；手機及配件銷售11.88億元，按年增9.29%。期內每月每戶平均收入（ARPU）222元，輕微低於2024財年全年的224元，該企指，市場競爭仍然十分激烈，令價格和ARPU受壓。

5G滲透率40% 無意降價 行政總裁劉若虹表示，5G服務的ARPU為4G服務的兩倍，5G的滲透率達到約40%，能夠產生相對穩定的ARPU；指無意下調5G費用以吸引客戶升級，希望透過服務質量、價格等區分不同服務，為有不同需要的客戶提供差異化的產品。截至去年底，數碼通客戶達287萬人，按年增長8.5%。

期內，5G家居寬頻服務產品組合的除息、稅、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）按年增長20%。劉提到，雖然經營環境競爭持續激烈，但財務業績穩健，會擴大產品組合，嚴格控制營運成本，相信5G家居寬頻、漫遊和企業解決方案仍有進一步增長機會。

數碼通期內漫遊收入按年增6%，劉認為，自香港重新通關以來，業務錄得顯著復甦，目前已恢復到疫前的98%，相信仍有增長的空間；漫遊對現有客戶的滲透率逾50%，未來將繼續客製化漫遊產品供不同旅遊需要的客戶。

估全年資本支出減逾一成 公司半年資本開支按年下跌36%至1.91億元，首席財務總監何榮輝指，公司會繼續投資提升客戶體驗、維護5G網絡，預期全年資本支出將減少一成多。科技總監鄒金根補充，據最新6/7GHz頻段拍賣定價，預計頻段成本將持續大幅下降。