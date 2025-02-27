信置半年純利18億 派中期息15仙

信和系中期業績摘要

期內集團應佔物業銷售總收入為24.48億元，2023年同期為66.35億元。今年將有多個新住宅項目推售，包括中環ONE CENTRAL PLACE、油塘通風樓項目、元朗柏瓏III，以及將軍澳日出康城第13期項目，這些項目已取得預售樓花同意書。此外，集團預期土瓜灣榮光街/崇安街發展項目將於今年獲發預售樓花同意書。項目推售計劃視乎獲發預售樓花同意書的時間及市況。

去年底淨現金458億 管理層表示，集團擁有明確的物業銷售入帳時間表，未入帳之應佔合約銷售總額約113億元，當中約91億元將在本財年下半年預期入帳。另外，上半財年集團應佔總租金收益為17.48億元，按年大致持平。去年底擁有現金及銀行存款476.79億元；扣除借貸總額17.99億元，持淨現金458.8億元。

集團主席黃志祥在展望今年時表示，集團將在不斷變化的宏觀經濟環境中保持警惕和應對能力，強調穩健基礎、深入了解客戶需求、堅持可持續發展及追求卓越至關重要；又會繼續提高生產力和效率，同時審慎管理財務。