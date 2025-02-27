百威末期息增近7%

該企去年第四季內地銷量暴瀉18.9%，同時積極減少庫存，券商相信輕裝上陣有利今年表現。該企昨日同時公布，把效力29年的釀酒師、母企的全球首席供應鏈運營官程衍俊（CHENG Yanjun）升為首席執行官及聯席主席，4月1日起接替「尋求其他發展機會」的楊克（Jan Craps）。

業績公告顯示，百威亞太去年銷量倒退8.8%，遜於同業的亞太業務表現，如荷蘭喜力銷量升4.4%，嘉士伯跌1.3%。

單計去年12月底止第四季，百威的銷量倒退12.7%，拖累收入按年倒退11.67%至11.42億美元，毛利率按年縮2.09個百分點至45.62%，錄虧損1,600萬美元（約1.24億港元），按年收窄30.43%。

上季中國收入挫兩成 上季生意額顯然是被中國拖累，期內當地銷量按年暴瀉18.9%，撇除匯率變動等影響，每百升收入（平均售價）按年跌1.4%，拖累收入按年挫20.1%，遠遠差過亞太地區東部（南韓）及亞太地區西部其他市場（以印度為主），原因是消費意願疲弱，以及「渠道組合不利」，即公司布局上更着重即飲（如酒吧），偏偏遇着人流減緩和消費減少。同季印度「高端及超高端產品組合淨收入增長近20%」、南韓「銷量呈高單位數」上升顯然未能抵銷。

然而，內地銷量急瀉另一大原因是公司積極減少庫存，近19%的跌幅有三分之一來源於此。集團的應對之道是加快非即飲渠道（如一般罐裝啤）的高端化，以及做大零糖等創新產品，同時按計劃擴大市場據點，百威的經銷城市數目由2023年底的220個增至235個，超高端產品組合的經銷城市涵蓋56個。

百威亞太稱，今年中國市場的首要任務是讓市場份額重新步入升軌，並會繼續推動營銷途徑數碼化，堅信中國中等收入家庭不斷增加會帶動高端及超高端品類增長，長遠而言仍是全球最具龐大利潤池增長機會的市場之一。印度是「下一個增長動力」，繼續專注以百威及百威黑金引領高端品類增長，並以超高端產品組合令市場更高端化。

此外，集團認為，在東南亞和其他市場拓展亞太地區平台是具有吸引力的優值創造催化劑，將繼續探索合適的併購機會及合作夥伴關係。

花旗籲買 看升87% 券商花旗指，百威亞太上季中國業務疲軟很大程度是主動去庫存的結果，為今年重新出發奠定基礎，另一亮點是去年基於核心淨利潤計算的派息比率按年升20個百分點至96%，故予該股「買入」投資評級，目標價16.2元，比昨日收市高87.06%。