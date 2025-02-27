景順QQQ ETF在港上市
他指，港交所積極進一步豐富產品生態圈、提升市場流動性，以及吸引更多國際市場參與者，期待更多國際性的ETF產品上市，更充分地展現香港市場的活力、深度和多樣性。
景順QQQ資產管理規模約3,189億美元（約2.48萬億港元），為全球第五大ETF及美國交易第二活躍的ETF。景順亞太區行政總裁羅德城表示，公司一直以香港為亞太區業務的重要樞紐，相信其在區內的獨特地位及成熟完善的金融基礎設施，讓公司能將區內投資者與這個產品聯繫起來；並相信該產品在港上市，將為亞太區投資者帶來龐大好處，特別是能於市場交易時段內使用本地交易線路，並以國際貨幣結算。
蜜雪超購逾5308倍
新股消息方面，內地茶飲品牌蜜雪冰城母企蜜雪集團(02097)昨日截止招股，其孖展認購增至逾1.83萬億港元，超購逾5,308倍，連同現金「入飛」，認購金額成史上最多。
此外，消息指中國電動貨車生產商質子（Zhizi）正考慮來港上市，集資額達兩億美元（約15.6億港元）。質子於2022年創建，為陝西汽車集團旗下的德創未來汽車科技所成立，專注使用氫能電池的電動貨車研發與生產。據報該企正與潛在財務顧問商討上市事宜，但不一定成事。
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