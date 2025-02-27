景順QQQ ETF在港上市

他指，港交所積極進一步豐富產品生態圈、提升市場流動性，以及吸引更多國際市場參與者，期待更多國際性的ETF產品上市，更充分地展現香港市場的活力、深度和多樣性。

景順QQQ資產管理規模約3,189億美元（約2.48萬億港元），為全球第五大ETF及美國交易第二活躍的ETF。景順亞太區行政總裁羅德城表示，公司一直以香港為亞太區業務的重要樞紐，相信其在區內的獨特地位及成熟完善的金融基礎設施，讓公司能將區內投資者與這個產品聯繫起來；並相信該產品在港上市，將為亞太區投資者帶來龐大好處，特別是能於市場交易時段內使用本地交易線路，並以國際貨幣結算。