小米破頂 新車冀年銷萬輛
小米集團(01810)預告今日發布電動跑車SU7 Ultra，股價昨日再創歷史新高56.8元，收市報56.3元，漲5.82%。董事長雷軍預告，SU7 Ultra一出廠就會搭載端到端全場景智能駕駛（HAD），目標是「性能比肩保時捷、科技緊追特斯拉（Tesla）、豪華媲美BBA（BMW、Benz、Audi）」，揚言有「九成把握」實現今年賣一萬輛的目標。
另小米向現有SU7車型全量推送HAD，新增18款功能和體驗優化，如大減突然加速和煞車，預判並規劃最佳路線，靈活應對迎面車輛和行人，已全面覆蓋高速公路、複雜城市街道及預先學習的停車場場景。但安全起見，安全智駕已屆1,000公里以上的車輛方可使用HAD。
DeepSeek特定時段減價
比小米更火紅的DeepSeek在提早推出下一代大模型前先行宣布，即日起，於每日凌晨12時半至早上8時半的流量較低時段提供「錯峰優惠」，API調用價格大幅下調，其中V3降價50%，震撼世界的R1更劈75%。API即應用程式介面，大模型的開發商向應用程式借用其大模型提供各種服務。
市監總局召見7企防「內捲」
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