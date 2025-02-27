產經

小米破頂 新車冀年銷萬輛

小米新車SU7 Ultra出廠會搭載端到端全場景智能駕駛。 小米新車SU7 Ultra出廠會搭載端到端全場景智能駕駛。
小米新車SU7 Ultra出廠會搭載端到端全場景智能駕駛。
小米集團(01810)預告今日發布電動跑車SU7 Ultra，股價昨日再創歷史新高56.8元，收市報56.3元，漲5.82%。董事長雷軍預告，SU7 Ultra一出廠就會搭載端到端全場景智能駕駛（HAD），目標是「性能比肩保時捷、科技緊追特斯拉（Tesla）、豪華媲美BBA（BMW、Benz、Audi）」，揚言有「九成把握」實現今年賣一萬輛的目標。
另小米向現有SU7車型全量推送HAD，新增18款功能和體驗優化，如大減突然加速和煞車，預判並規劃最佳路線，靈活應對迎面車輛和行人，已全面覆蓋高速公路、複雜城市街道及預先學習的停車場場景。但安全起見，安全智駕已屆1,000公里以上的車輛方可使用HAD。
DeepSeek特定時段減價
比小米更火紅的DeepSeek在提早推出下一代大模型前先行宣布，即日起，於每日凌晨12時半至早上8時半的流量較低時段提供「錯峰優惠」，API調用價格大幅下調，其中V3降價50%，震撼世界的R1更劈75%。API即應用程式介面，大模型的開發商向應用程式借用其大模型提供各種服務。
中國聯通(00762)則針對DeepSeek系列模型進行「自適應慢思考」優化升級，平均可節省約30%的推理計算量，現已開源，為業界首例。市場近期終於認識到國營電訊商數據中心業務的增長潛力，中銀國際調高聯通目標價至14.77元，中國電信(00728)則加至9.84元。
市監總局召見7企防「內捲」
另一方面，國家市場監督管理總局召開企業公平競爭座談會，召見7家企業的負責人，就整治「內捲式」競爭進行深入交流及聽取建議，包括減價不遺餘力的阿里巴巴(09988)和京東集團(09618)，以及隆基綠能等3家太陽能組件公司。
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