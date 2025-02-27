小米破頂 新車冀年銷萬輛

另小米向現有SU7車型全量推送HAD，新增18款功能和體驗優化，如大減突然加速和煞車，預判並規劃最佳路線，靈活應對迎面車輛和行人，已全面覆蓋高速公路、複雜城市街道及預先學習的停車場場景。但安全起見，安全智駕已屆1,000公里以上的車輛方可使用HAD。

DeepSeek特定時段減價

比小米更火紅的DeepSeek在提早推出下一代大模型前先行宣布，即日起，於每日凌晨12時半至早上8時半的流量較低時段提供「錯峰優惠」，API調用價格大幅下調，其中V3降價50%，震撼世界的R1更劈75%。API即應用程式介面，大模型的開發商向應用程式借用其大模型提供各種服務。