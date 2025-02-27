恒指飆753點 曾逼兩萬四關

雖然外圍美股近日波動，但無礙港股維持大漲小回格局。市傳中央擬於未來數月向多家國有大型銀行進行資本重整，港股昨日再創逾3年新高，一度逼近24,000大關，最多升939點或4.07%，高見23,973點，收市升753點或3.27%，報23,787點，成交3,701億元。「北水」淨流入逾103億元，按日少52%，不過是連續4日淨流入，累計掃貨規模602億元。

花旗最新維持予阿里的「買入」評級，目標價166元，主要認為阿里致力以更快的速度抓住人工智能（AI）機會，旗下通義千問團隊推出QwQ-Max-Preview深度思考模型，具很強的數學理解、編碼和代理能力，將在iOS和安卓（Android）應用程式提供。阿里昨收報136.9元，升4.82%，獲「北水」淨流入49.94億元。

展望後市，光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，近期港股表現強勢，加上成交高企在3,000億元之上，暫難見大調整，會繼續大漲小回，恒指上望25,000點。