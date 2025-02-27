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恒指飆753點 曾逼兩萬四關

恒指昨日在大成交配合下升超過七百點。（中新社圖片） 恒指昨日在大成交配合下升超過七百點。（中新社圖片）
恒指昨日在大成交配合下升超過七百點。（中新社圖片）
雖然外圍美股近日波動，但無礙港股維持大漲小回格局。市傳中央擬於未來數月向多家國有大型銀行進行資本重整，港股昨日再創逾3年新高，一度逼近24,000大關，最多升939點或4.07%，高見23,973點，收市升753點或3.27%，報23,787點，成交3,701億元。「北水」淨流入逾103億元，按日少52%，不過是連續4日淨流入，累計掃貨規模602億元。
科指升4% 美團漲近一成
科指周三跑贏恒指，收升254點或4.47%，報5,953點，指數即市更一度收復6,000點大關，高見6,023點，重返2021年12月水平。要留意，俗稱「ATMX」的美團(03690)、阿里巴巴(09988)、小米集團(01810)和騰訊控股(00700)已經貢獻恒指411點。其中，美團單日飆9.83%，收報174.2元，是升幅第3大藍籌。
花旗最新維持予阿里的「買入」評級，目標價166元，主要認為阿里致力以更快的速度抓住人工智能（AI）機會，旗下通義千問團隊推出QwQ-Max-Preview深度思考模型，具很強的數學理解、編碼和代理能力，將在iOS和安卓（Android）應用程式提供。阿里昨收報136.9元，升4.82%，獲「北水」淨流入49.94億元。
重磅藍籌滙豐控股(00005)再刷新52周高，高見89.3元；收報88.75元，升1.89%。集團推進重組計劃繼續有消息傳出，市傳將賦予亞洲一些較細市場的主管更多職責，加快戰略目標執行。至於預算案調整樓價較低的住宅物業從價印花稅，本地地產股普遍做好，新鴻基地產(00016)和恒隆地產(00101)分別升2.61%和3.71%。
滙豐環球研究指，中證監主席吳清最新發表的文章，提到當局會加強關注科技及新興產業以及推動長期投資，該行對此解讀為對新股（IPO）及機構投資者加大股票投資的溫和正面信號，偏好香港交易所(00388)、中國平安(02318)及中金公司(03908)，目標價分別375元、57元及21.6元，評級皆為「買入」。
展望後市，光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，近期港股表現強勢，加上成交高企在3,000億元之上，暫難見大調整，會繼續大漲小回，恒指上望25,000點。
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