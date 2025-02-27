引入重點企業 研設退市後場外交易機制

港府求「財」若渴，新一份《財政預算案》積極招商引資，一方面另闢途徑為香港經濟和財政收入開創新猷，另一方面為部署改革金融制度鋪路。箇中招數涵蓋引入重點企業、投資科企，以及研究倣效海外金融市場設立退市後「場外交易機制」（即類似OTC制度）等。

港投公司已投資逾90間科企 在引進重點企業方面，預算案昨日提及，引進重點企業辦公室（引進辦）下月將公布新一批重點企業名單，涉十多家企業，連同早前引進的重點企業，合共在港投資近500億元，並重申引入公司遷冊機制將便利在外地註冊的公司，把註冊地遷回香港。

至於由港府全資擁有的香港投資管理有限公司（港投公司）也擴大投資領域。預算案指，「在已投資項目中，港投公司每1元的投資，拉動4元的長期資金跟投」，至今已投資逾90間科企，主要包括硬科技、生命科技、新能源及綠色科技等，強調港投公司作為耐心資本，在爭取中長期投資回報的同時，都會牽引更多前沿科企及耐心資本聚集香港，加速構建香港創新科技生態圈，以及產業鏈的上、中、下游發展。

此外，為配合最新經濟趨勢和企業需求，港府指將檢視上市規例和安排，改善審批流程，特別是優化雙重主要上市及第二上市門檻，以及檢討市場結構，包括研究設立退市後場外交易機制，同時證監會和金管局已經成立專組制訂路線圖，涵蓋發展一級及二級債券和貨幣市場，提升基礎設施。

另「數碼企業身份」平台也於明年底前逐步推出，讓港企在使用電子政府服務時，進行身份認證及數碼簽署。