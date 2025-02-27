港股擬改手數 刺激有限

全速籌備人幣交易櫃台納港股通 金融是香港重要經濟支柱，港府昨日發表的《財政預算案》提出多項改革措施，以鞏固與提升香港國際金融中心優勢，其中散戶最為關注的是改善「手數」制度。不過，專家普遍指出，雖然政策眾多，但對刺激投資情緒幫助不大，促政府以更大力度去進一步完善相關政策。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷稱，預算案於金融及地產範疇未見任何突破之舉，投資者或不會對是次預算案有太大反應。倘若香港政府大量舉債以拓展建設及基建項目，短期內或可刺激經濟增長，但需考慮長遠的利益和代價。他認為，預算案對金融行業支援有限，「新股通」更是至今未見落實。

至於籌備多時的人民幣交易櫃台納入港股通，政府以「全速進行技術準備」作形容，亦已就人民幣繳交股票印花稅進行準備工作，望明年提出立法建議。另外，港交所正推進單股多櫃台安排，包括雙櫃台股票使用同一國際證券識別碼，以提升交易結算效率。

業界冀互聯互通擴容增量 香港投資基金公會指，完善港股市場的措施將確保香港與國際看齊，例如「T+1」的交易結算，提高市場效率，並降低交易成本。另歡迎互聯互通機制的完善，並希望建議措施能盡快落實，特別是在港推出離岸國債期貨以及引入股票大宗交易，因對國際投資者來說都是重中之重，又期望互聯互通擴容增量，再擴展大灣區跨境理財通。

財富管理業務近年成為新的增長動力，政府會於今年內就有關基金、單一家族辦公室和附帶權益的稅務優惠制訂方案，包括拓寬免稅制度下「基金」的定義，增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類、完善私募基金分發附帶權益的稅務寬減安排等。

會計師行羅兵咸永道南部私人客戶及家族企業稅務主管合夥人王曉彥表示，期望政府能盡快落實有關優化措施，並在合資格投資清單中加入藝術品和收藏品，以及實施能與稅務寬減互補的非稅務措施，包括加快給予家族辦公室成員香港永久居民身份，以及簡化海外投資專業人士申請工作簽證的流程。