上然部署短期出擊吸客
新界盤醞釀出擊，萬科香港的大埔上然第1期自上載樓書後，繼續軟銷。該公司董事總經理周銘禧表示，項目近日收到不少查詢，有機會於短期內推出市場。他提到，該盤提供多項健身設施，並設有戶外休憩空間，冀提升住戶的身心健康。他指，項目主打中小戶型，可望受惠於從價印花稅調整。
一手市場昨單日錄得逾20宗成交，新世界發展(00017)的北角皇都，再售出兩伙，包括有兩房單位以844.3萬元售出。
皇都加推41個高層戶
皇都晚上突上載價單6號，提供41伙高層戶，折實平均呎價約25,585元，較上一張價單高逾14%；並公布周日賣7伙價單單位。
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，售出1A座2樓B室，為實用面積1,001方呎三房戶，成交價2,652萬元，呎價約26,494元。
中國海外(00688)南區赤柱灘道6號洋房項目，昨上載樓書至一手住宅銷售網。項目提供10幢洋房，早於2011年起推出市場發售，據悉目前尚有4幢洋房待售。
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