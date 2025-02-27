上然部署短期出擊吸客

新界盤醞釀出擊，萬科香港的大埔上然第1期自上載樓書後，繼續軟銷。該公司董事總經理周銘禧表示，項目近日收到不少查詢，有機會於短期內推出市場。他提到，該盤提供多項健身設施，並設有戶外休憩空間，冀提升住戶的身心健康。他指，項目主打中小戶型，可望受惠於從價印花稅調整。