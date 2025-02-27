舖市消息：先達舖一年賺六成

中環舖傳呎售2.5萬

資料顯示，上述商場地下單號舖，建築面積約85方呎，原業主於2024年1月以約160萬元登記買入，平均呎價逾18,800元；相隔逾一年再售出，物業升值約100萬元，漲幅約62.5%。事實上，該商場2樓一個雙號舖位，建築面積約87方呎，原於去年10月以約31萬元登記買入，其後於約一個月後，再以約48萬元售出，極速短炒帳賺約17萬元，升幅約54.8%，成交呎價約5,517元。