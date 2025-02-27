舖市消息：先達舖一年賺六成
市區細價舖位再錄短線升值個案。旺角先達廣場地下商場舖以約260萬元易手，物業逾一年帳面大幅升值超過六成。
中環舖傳呎售2.5萬
資料顯示，上述商場地下單號舖，建築面積約85方呎，原業主於2024年1月以約160萬元登記買入，平均呎價逾18,800元；相隔逾一年再售出，物業升值約100萬元，漲幅約62.5%。事實上，該商場2樓一個雙號舖位，建築面積約87方呎，原於去年10月以約31萬元登記買入，其後於約一個月後，再以約48萬元售出，極速短炒帳賺約17萬元，升幅約54.8%，成交呎價約5,517元。
港島中環奧卑利街11號一個地舖，面積約900方呎，由西式食肆租用，市傳以約2,280萬元沽，成交呎價逾2.5萬元。
第一太平戴維斯表示，旺角煙廠街31號千望商業基座，以現狀部分交吉及部分連租約售出，作價約4,388萬元。該基座總建築面積約6,664方呎，平均成交呎價約6,585元，買家為本地老牌建材商林氏家族及投資者陳洪楷。
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