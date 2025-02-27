商業地停推 擬部分改住宅

經濟環境不明朗，香港商業大廈空置率高企，最新《財政預算案》表明，下個財政年度不會推售商業地皮，意味現時賣地表滾存的兩幅商用土地將被剔除，並將為連續兩個年度「零供應」。

洪水橋換地期限延遲 預算案提到，商業市場過去數年面對挑戰，考慮寫字樓空置率及未來數年供應相對充足，故作上述決定，讓市場有空間消化現有供應。另考慮部分商業用地改劃作住宅用途，及提供更多用途上的彈性。

為配合有關商業地改劃工作，政府將推遲洪水橋/厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限，該期限原定為下月31日。

事實上，近年營商環境艱難，商業市況表現欠佳，儘管賣地計劃內存有商業地皮，惟政府對推出商業地取態保守。對上一次有政府商業地批出，已是2023年3月售出的旺角洗衣街與亞皆老街交界地皮，當時成交樓面呎價約3,103元，較市場下限價低約16%。

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍稱，認同政府停售商業地，預留空間讓市場消化現有供應及穩定信心。甲級寫字樓空置率於上月達約17.1%，相等於約1,420萬方呎樓面。

賣地表滾存商業地皮，分別位於啟德及沙田石門。不過，華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，該幅啟德地及早前剔出賣地表的金鐘廊發展項目，預計不會改劃住宅用途，較大機會作出改變為曾納入賣地計劃的前灣仔已婚警察宿舍用地，佔地約1.99萬方呎。