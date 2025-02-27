新財年可建住宅1.37萬伙 15載最少

樓市不穩，發展商投地審慎，政府亦減慢土地供應步伐。據最新《財政預算案》，下一個財政年度賣地表提供8幅住宅地，連同其他土地來源，全年度私人住宅供應料約13,700伙，按年再減少近一成，連續兩年下跌，並為主動賣地以來15個年度最少。

未來5年多來自北都東涌 上述私宅供應包括政府住宅地、鐵路物業、市建局及私人發展項目，相比本財年賣地計劃可供興建約15,150伙，下年度再減約1,450伙。相比2023至2024年度約20,550伙的近年高位，更明顯減少約33.2%。

事實上，政府推地速度已明顯放緩，本年度只批出4幅住宅地，更有兩幅為額外加插用地，即賣地表內只售出兩幅地皮，均位於沙田小瀝源一帶，合共僅涉及約850伙。現時滾存住宅地尚餘6幅，若全數保留在賣地表，即下年度將會新增兩幅住宅地，預計以東涌第106A及106C區用地呼聲較高。

資料顯示，該兩幅東涌地曾撥入2023至2024年度賣地計劃，可建總樓面分別約53.5萬方呎及約55.38萬方呎，以每個單位面積約538方呎計算，估計兩地合共可提供逾2,000伙供應。

此外，預算案亦提及，未來5年將準備可供興建約8萬伙私宅的土地，當中約六成半來自北部都會區及東涌新市鎮擴展區，而市區重建局及其他私人發展項目的供應尚未計算在內。落成量方面，未來5年私宅落成量料平均每年逾1.7萬伙，將較過去5年的平均數減少約8%。

籲減發展限制添吸引力 泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，下年度賣地計劃供應數字反映可興建單位數量，故對市場影響較滯後，而且涉及伙數不大。以房屋局數字為例，截至去年底，未來3至4年一手潛在供應料約10.7萬伙，雖按年少約2,000伙，但期內現樓貨尾量增至約2.7萬伙高位，以去年全年一手交投近1.6萬伙比較，還要多逾一萬伙。再者，當政府完成商業用地改劃住宅用途，配合北部都會區發展，可以預示未來數年一手供應仍相當充裕，市場需時消化。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事兼主管鄭亥延認為，雖然市況欠佳，住宅土地銷售緩慢，但政府應考慮長期的供求平衡及財務狀況。為了讓土地銷售更具吸引力，出售條款應避免增加過多發展限制或附帶條件，如政府設施、公共停車位和斜坡維護等，惟相信下年度土地市場將繼續低迷。

賣地計劃潛在私宅供應統計