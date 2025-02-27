樓價四百萬內 印花稅僅百元

細價二手即起哄 第一城業主回港398萬蝕售 新一份《財政預算案》宣布100元印花稅的物業價值上限提高至400萬元，同類細價住宅市場氣氛即時升溫，有指標上車盤沙田第一城業主特意回港，劈價至398萬元蝕賣兩房戶；拍賣場上昨亦連沽8伙，屯門掃管笏緹岸銀主盤以178萬元拍出，創項目新低價。有地產代理預期，下月400萬元以下物業成交可增逾兩倍。

新措施推出降低細價樓置業成本，以400萬元物業計算，所需印花稅由6萬元降至100元。中原伍錦基稱，上述沙田第一城39座低層E室，實用面積約284方呎，一直叫價408萬元，上車客昨日見印花稅減少，即時決定買樓，原業主更特意由外國回港簽約，並減10萬元賣出，呎價約14,014元，持貨約8年帳蝕47萬元。他指，屋苑現約5個叫價低於400萬元放盤。

屯門錄反價 荃灣睇樓增 上車盤集中地屯門二手市場，昨日錄至少3宗買賣。市場消息透露，屯門時代廣場E座高層單位，實用面積約272方呎，成交價305萬元，呎價約11,213元，單位近8年帳面貶值約16.7%。祥益黃慶德稱，全區睇樓增加，昨日部分業主已反價，平均加幅約3%。

美聯鍾家豪表示，荃灣昨天平日睇樓量都已增加約20%，由於僅100元印花稅的放盤增多，即使荃灣中心三房單位都有選擇，有準買家昨日就即時聯絡代理睇樓，物色大單位。

拍賣場沽8伙 緹岸貶59% 此外，昨日兩場拍賣場共售出8項物業，集中400萬元以下，忠誠拍賣稱，昨日拍賣會有約50人出席，細價盤出價踴躍，拍出3個銀主盤，其中緹岸2期3A座高層M室，實用面積約222方呎，開價138萬元，4客爭購下，搶高約29%售出，呎價約8,018元。原業主於2021年購入，單位帳面貶值逾59%。同場售出紅磡黃埔新邨永貴樓低層1室，成交價365萬元，低估價約18%，尖沙咀海景大廈高層前座單位，亦以1,035萬元拍出。

黃開基拍賣行同日拍出5項物業，包括3項住宅及兩項工廈單位，總成交額逾1,565萬元。其中，尖沙咀重慶大廈高層A9室，連租約以365萬元成交，呎價約4,777元。單位逾14年帳面跌價5萬元。

代理估上車盤成交漲兩倍 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減印花稅料有效激活物業交投，料3月的400萬元以下成交，按月增加逾兩倍，日後推出優化投資移民措施，相信可為豪宅市場帶來新支持。根據該行資料，現時400萬元或以下放盤約4,916個，佔總盤量約12%，當中叫價301萬至400萬元達3,480個，昨日起即受惠於新政策。

仲量聯行香港主席曾煥平指，預算案對樓市的着墨不多，去年300萬至400萬元的住宅交投，佔整體私宅成交量約14.4%，措施對樓市不會產生任何帶動，反而影響政府收入，未來樓市走勢仍主要視乎經濟等，在住宅存量多的情況下，樓價將持續下跌。

戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄建議，當局考慮進一步放寬住宅物業投資門檻至1,000萬元，並取消房產投資上限，以吸引更多資金支持房地產市場。

昨日二手市場即時反應 專家點睇樓市新措施