輪商精選：看好小米 留意13722
科技股繼續成為本周市場焦點。小米集團(01810)將於周四召開新產品發布會，料將介紹的產品包括新智能手機及新電動車。有分析指電動車業務或成集團銷售增長動力的重要因素，預計於今年或將貢獻近兩成收入。同時，由於內地消費政策延續至今年，並擴展至智能手機領域，料集團核心手機業務和物聯網（IoT）業務將保持增長。
小米股價昨日升穿53元關口，再創上市新高。如觀察10大科指成分股過去5日表現，小米表現於10大科指成分股排行第二，累積升幅有近一成半。如看好小米股價持續做好，可留意小米認購證13722，行使價69.99元，實際槓桿4.3倍，9月19日到期。如預計股價將現回調，可留意小米認沽證13724，行使價33.33元，實際槓桿5倍，8月18日到期。
另外，重磅科技股騰訊控股(00700)出現沽壓。騰訊於本月17日裂口高開，在474.8至485元水平形成裂口，昨股價下跌回補部分短期裂口，最低曾跌至476.4元，接近裂口底部。
博騰訊反彈吼28967
輪證資金流方面，周一輪場投資者傾向趁騰訊下跌部署反彈。騰訊好倉周一錄得約一億元淨流入，至於淡倉錄近420萬元淨流出，為最多資金持好倉過夜的個股。
如投資者期待調整後反彈，可參考騰訊認購證28967，行使價582.49元，實際槓桿10.8倍，4月23日到期。如認為跌勢尚未結束，可參考騰訊認沽證13838，行使價379.99元，實際槓桿6.5倍，8月18日到期。
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