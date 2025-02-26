簡訊一覽
●地政總署公布，新加坡豐樹產業旗下Titanium 2（HKSAR）Limited以36.8億元，投得上周五截標的青衣青鴻路一幅物流及公眾停車場用地，每呎樓面地價約1,500元，貼近市場估值上限。資料顯示，該星洲基金曾於2011年以188億元向太古購入九龍塘商場「又一城」，2021年以約8.13億元奪粉嶺安樂門街工業地。
●利嘉閣陳海潮表示，綜合土地註冊處資料，今年1月全港1,771宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面虧損達647宗，佔比按月再升2.2個百分點至約36.5%，為近16年高位。同期帳面獲利錄1,114宗，佔比約62.9%，按月跌2.4個百分點，創下近16年以來新低，而每宗平均賺幅約19.7%，按月回升1.6個百分點。
●股權披露資料顯示，偉鴻集團(03321)於2月21日，被陸志春於場內沽出一億股，每股均價0.04元，持股量由16.67%降至0.15%。
●三菱日聯金融集團於2月21日在場內增持順豐控股(06936)267.36萬股，每股均價38.8元，持股量由4.62%增至6.19%。
●世茂集團(00813)公布，經雙方同意，高等法院已頒令撤回針對公司之清盤呈請。
●石藥集團(01093)發盈警，預期至去年底止年度純利，將較2023年度賺約58.73億元人民幣減少約26%，主因成藥業務收入按年減少約7%。
●錦藝集團(00565)預期，截至去年底止半年將錄盈利不超過約2,700萬元，較2023年度同期蝕約3,800萬元由虧轉盈。
●祈福生活服務(03686)宣布，擬派發現金特別股息每股11.2仙。
●企展控股(01808)公布，於去年2月22日至今年2月21日期間，在市場上出售美國上市比特幣開採公司RIOT銷售股份，價格介乎8.17至17.71美元，每股均價約11.78美元，總出售價為592.67萬美元，預期確認計入損益之出售事項溢利約108.93萬美元，已利用作一般營運資金及於上市證券的進一步投資。
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