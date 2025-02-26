●地政總署公布，新加坡豐樹產業旗下Titanium 2（HKSAR）Limited以36.8億元，投得上周五截標的青衣青鴻路一幅物流及公眾停車場用地，每呎樓面地價約1,500元，貼近市場估值上限。資料顯示，該星洲基金曾於2011年以188億元向太古購入九龍塘商場「又一城」，2021年以約8.13億元奪粉嶺安樂門街工業地。