光大水務少賺14% 末息5.81仙

該企同時宣布派發末期息每股5.81仙。以全年股息每股11.9仙，及昨日收市價1.39元計，往績股息率8.56厘。

落實投資5個新項目 在2024年度，該企落實投資5個新項目，並簽署兩份現有項目的補充協議，涉及投資總額約8.96億元（人民幣‧下同）；新承接外部委託營運、技術服務、工藝包等各類輕資產業務，涉及合約金額約10.33億元。期內新增市政污水處理設計規模每日10.3萬方米、工業廢水處理設計規模每日8萬方米、中水回用設計規模每日9,000方米（含委託營運項目的處理和供應規模）。

該企同時宣布，自2025年3月13日起，陳佩珊將獲委任為獨立非執行董事；自股東周年大會結束起，翟海濤將退任獨立非執行董事。