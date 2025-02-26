長建傳686億購泰晤士水務控權
英國最大水務公司──泰晤士水務（Thames Water）陷入財困，市場消息指，該企已收到來自長江基建(01038)不具約束力的初步收購建議，涉及金額70億英鎊（約686億港元）。長建在本文截稿前未有回應查詢，其股價昨日逆市靠穩，收報53.2元，升0.09%。
面臨180億英鎊債務的泰晤士水務，最近獲英格蘭及威爾斯高級法院准許其流動性延伸交易，藉此取得30億英鎊，為其在面對巨額債務時提供維生的應急融資，避免公司倒閉及國家救助的局面。
多家公司表達興趣
其實除了長建有意提購外，據報投資公司Covalis及法國蘇彝士集團（Suez Group）亦已先後向泰晤士水務提出收購要約，而私募股權投資機構KKR & Co.和凱雷集團、Castle Water以及加拿大投資巨頭Brookfield Asset Management均對提購泰晤士水務感興趣。英國政府消息則指，項目將傾向優先考慮售予有意長期持有泰晤士水務的營運者。
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