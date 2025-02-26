新意網盈利升11% 建新數據中心

度過資本支出高峰 業績報告指出，收入上升主要是新數據中心的收入貢獻帶動，尤其是位於將軍澳的MEGA IDC第一期的試業及現有數據中心的平穩增長。期內EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年大增約17.13%至10.53億元，利潤率增長兩個百分點至72%；而溢利上升，亦受惠於溢價租金組合改善所致。

財務方面，截至去年底止上半財年，新意網融資成本按年大增約65%至1.72億元，主要由於MEGA IDC第一期啟用後利息資本化降低，但隨着該物業啟用，公司已經度過資本支出的高峰期。集團維持強勁的經營現金流入，經營業務所得現金淨額（不包括營運資金變動）較去年同期上升37.34%至9.82億元。

看好AI應用添需求 郭炳聯指出，因為成本較高，香港並非「模型」訓練的理想地點，亦未具有最先進的晶片。然而，對人工智能（AI）驅動應用不斷增長的需求惠及香港的數據中心，尤其是提供超低時延、高帶寬連接和更靠近終端用戶的關鍵基礎設施。

新意網於2022年5月在針對香港科技園公司有關分租活動的司法覆核案件中勝訴，並已一再敦促科技園向公眾披露後續情況，但郭透露，科技園仍堅稱「沒有理由每當遇到違反租約限制的安排時，科技園都必須公布任何調查結果」，他認為科技園尚欠公眾一個圓滿的解釋。