攜程純利增66% 股價照冧一成

去年全年計，集團收入按年增19.78%至533.77億元，純利增長72.08%至170.67億元。

券商野村的研究報告指出，攜程上季業績優於預期，但管理層給予今年指引遜市場預期，其中營收增長指引為按年升14至15%，低於市場預期的中位數15.7%；非美國通用會計準則（non-GAAP）營運毛利率指引為約28%，低於市場普遍預期的28.5%；另今年首季的non-GAAP營業利潤率為27.5%，低於市場預期的28.6%。

出境酒店機票預訂超疫前 受管理層的指引遜預期消息拖累，攜程股價昨日顯著受壓，低開見510港元後持續向下，全日低位曾見459.4港元，收市報462港元，急挫62.5港元或11.92%，成交額47.52億港元。

回看去年第四季各業務分類表現，住宿預訂收入增32.66%至51.78億元，主要得益於訂單增長，惟按季下降23.87%；交通票務收入按年增16.41%至47.8億元；旅遊度假收入按年增23.57%至8.7億元；商旅管理收入按年增10.72%至7.02億元。

集團上季之營業成本為26.4億元，按年升31.34%，按季跌5.71%，佔淨營業收入比例的20.71%；去年全年計營業成本99.9億元，按年升23.01%，佔淨營業收入比例的18.74%。

此外，集團上季之產品研發費用為33.97億元，按年升16.49%，按季跌6.67%，佔淨營業收入的26.65%；全年計則為131.39億元，按年升8.4%，佔淨營業收入的24.65%。

攜程上季各國際業務板塊呈現快速增長趨勢，出境酒店和機票預訂已全面超過2019年疫情前同期的120%水平，期內公司國際網上旅行中介（OTA）平台酒店和機票預訂按年增加超過70%，入境旅遊預訂按年增加超過100%。

投資AI 促進入境旅遊 截至去年底，現金及現金等價物、受限現金、短期投資及持有至到期的定期存款及理財產品餘額為900億元。

集團董事會執行主席梁建章表示，集團致力於投資人工智能（AI）並促進入境旅遊，以推動創新並提升整體旅遊體驗。

攜程2024年度業績摘要 攜程股價近月走勢