印度黃金進口料20年低

今年以來黃金價格迭創新高，打擊零售需求。外媒引述全球第二大黃金消費國的印度政府官員和銀行交易員消息指，2月該國黃金進口量按年勁挫85%，創20年來最低水平。現貨金周一再創新高見每安士2,956美元後回軟，昨處2,910美元水平上落，今年累計升幅達13.47%。

印度政府官員指出，2月迄今，銀行和珠寶商從海關清關的黃金數量很少。除非金價在未來兩、三天內暴跌，否則不太可能看到月度進口數字有任何改善。印度2月黃金進口量可能從去年2月的103噸急降至15噸左右，創至少20年來最低。業界指，至少有兩間銀行將存放在印度免稅區的進口黃金轉移至美國，因印度市場正在折價交易；另有指2月進口量急降對珠寶業來說並不尋常，因印度正處婚禮的金飾需求旺季。

比特幣曾低見8.6萬美元 至於被稱為「數碼黃金」的加密貨幣，近日在缺乏利好消息下現沽壓。昨日比特幣跌穿每枚9萬美元，曾低見86,814美元；以太幣低見2,321美元。

加密幣交易所BitMEX的創始人Arthur Hayes再發出警告，指由於許多對沖基金藉由做多IBIT（貝萊德比特幣現貨ETF，為目前資產規模最大的比特幣現貨ETF），同時做空芝加哥商品交易所（CME）的比特幣期貨以賺取差價，但隨着比特幣價格下跌，兩者間的差距縮小，對沖基金擬沽貨平倉獲利，這會讓比特幣很快接近他的目標價，即7萬美元，之後才會啟動新一波漲勢。