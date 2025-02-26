亞股普遍受壓 半導體板塊重災

南韓雖然減息谷經濟，但同時下調經濟增長的預測，南韓首爾綜合指數應聲下跌0.57%，昨收報2,630點。事實上，日前有消息指美國將會聯同盟友，加強收緊對中國出口晶片技術的控制，本輪由科技股帶動的升市突然煞車，因為這意味這些科技公司對華生意額將會再度縮減。消息拖累亞洲區多個主要股市下跌，新加坡海峽時報指和澳洲ASX 200指數俱跌逾0.2%，台灣加權指數更挫279點或1.1%。

韓減息 削今年經濟預測 其中南韓主要晶片商三星電子股價跌近0.2%，記憶體大廠SK海力士股價更挫2.2%。與此同時，南韓央行昨日在議息後，一如市場預期將基準利率下調0.25厘至2.75厘，是4個月內第3次減息。

韓央行解釋，本次減息是基於通脹持續穩定、家庭債務緩解，但經濟增長疲弱。該行將當地今年經濟增長展望從11月的1.9%下調至1.5%，主因是美國關稅政策變化、國內政局及政府經濟刺激措施的影響。

日本股市顯著下挫，日經平均指數昨日最多曾跌逾600點，低見38,131點，全日收跌539或1.4%至38,237點。東證指數亦低收0.43%至2,724點。晶片股成重災區，晶片測試產品大廠Advantest與精密設備商DISCO雙雙重摔逾6%，東京電子挫4.93%，雷泰光電亦跌0.13%。

股神擬加注 日商社逆漲 值得留意是，「股神」巴菲特上周六在給股東的信中，表態將加碼日股，激勵5大商社股價逆勢大漲，三菱商事狂飆8.76%，丸紅大漲7.45%，伊藤忠商事和住友商事俱走高逾6%，升得最少的三井物產也上漲4.69%。不過，分析員認為，巴菲特的投資公司巴郡可能最終只小幅加注於5大商社，要扭轉日股整體氣氛，還要看科技股的表現。

日圓昨日強勢，大部分時間兌每美元維持在150以下，曾見149.53，每百日圓兌港元約5.2算。投資者預期，日本10年期國債孳息率可能由目前接近1.4厘，上升至1.5厘，但日本央行行長植田和男上周五警告，如果市場異常波動導致孳息率大升，央行或增加國債購買。