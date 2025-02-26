DeepSeek傳提早推新模型

憑着R1大模型震驚全球的DeepSeek，據報打算盡早推出它的迭代R2，而不是按計劃5月才發布。R2的特色據報增強編程能力，以及英語以外的推理能力。

商湯則全面升級提高企業生產力的數據分析工具「辦公小浣熊」和代碼生成工具「代碼小浣熊」。公司稱，「辦公小浣熊2.0」結合商湯自家的「日日新」大模型，可自主規劃和執行任務，如自動整合各類訊息、分析數據文檔、生成內容、校對訊息和輔助創意等，成為人工智能體（Agent AI）。

美企買宇樹機械人作研究 另邊廂，跟DeepSeek同屬「杭州六小龍」的宇樹科技，其機械人獲美國機械人設計公司Boston Dynamics購買，以測試其能力，所謂「知彼知己」。該企創始人Marc Raibert同意宇樹創始人王興興所言，人形機械人普及尚有不少挑戰，一來要考慮能否安全使用，二來仍然太貴。

Raibert則相信，人工智能創新熱潮只是開始，但機器距離實現完全智能仍有很遠的路，也取決於倫理和監管，很難預測通用人工智能（AGI）何時來臨。