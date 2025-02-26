DeepSeek傳提早推新模型
商湯(00020)聯合創始人林達華早前說過，現時人工智能（AI）發展周期已大幅縮短至僅3個月。
憑着R1大模型震驚全球的DeepSeek，據報打算盡早推出它的迭代R2，而不是按計劃5月才發布。R2的特色據報增強編程能力，以及英語以外的推理能力。
作為中國龍頭科企的阿里巴巴(09988)自然「唔執輸」，旗下通義千問團隊就推出「QwQ-Max-Preview」深度思考模型，不久後會開源，據說既能現場評說《哪吒2》，還能寫代碼及做數學題，亦可勝任創意寫作及遊戲開發等開放性任務。
商湯則全面升級提高企業生產力的數據分析工具「辦公小浣熊」和代碼生成工具「代碼小浣熊」。公司稱，「辦公小浣熊2.0」結合商湯自家的「日日新」大模型，可自主規劃和執行任務，如自動整合各類訊息、分析數據文檔、生成內容、校對訊息和輔助創意等，成為人工智能體（Agent AI）。
美企買宇樹機械人作研究
另邊廂，跟DeepSeek同屬「杭州六小龍」的宇樹科技，其機械人獲美國機械人設計公司Boston Dynamics購買，以測試其能力，所謂「知彼知己」。該企創始人Marc Raibert同意宇樹創始人王興興所言，人形機械人普及尚有不少挑戰，一來要考慮能否安全使用，二來仍然太貴。
Raibert則相信，人工智能創新熱潮只是開始，但機器距離實現完全智能仍有很遠的路，也取決於倫理和監管，很難預測通用人工智能（AGI）何時來臨。
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