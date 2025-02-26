國產電動車股受捧 理想飆12%創4個月高

另邊廂，正在推進機械人業務的小鵬汽車，其董事長何小鵬日前表示，目前所有自動化科技企業的機械人都正處於「L2」階段，但目標是向「L3」邁進，有信心小鵬會成為內地最早量產「L3」機械人的公司之一。他所指的「L2」及「L3」是用汽車自動駕駛技術的等級作為類比，L2是指汽車能夠進行部分自動化操作，如泊車、限速識別、於某些道路上自動切線等；而L3則是指在一般特定環境中實現全自動駕駛。