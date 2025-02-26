國產電動車股受捧 理想飆12%創4個月高
撞期小米發布會 主動讓路
事實上，理想汽車的i8原定是在周四（27日）才正式官宣亮相，惟小米集團(01810)剛好在當天舉行「小米雙Ultra發布會」，打算推出新款「Ultra」版本的小米手機及SU7電動車。理想首席執行官李想亦在社交媒體上表示︰「差點和小米發布會撞期了，車企之間的友好溝通太重要！」他表示，今次主動「讓路」予小米，是為了答謝小米董事長雷軍過往的幫助。雷軍其後亦公開回覆李想的社交帳號，表達了謝意並且祝福理想i8大賣，而小米股價昨日亦同樣炒起，全日高位見53.9元，再創新高，收市報53.2元，逆市升3.1%。
另邊廂，正在推進機械人業務的小鵬汽車，其董事長何小鵬日前表示，目前所有自動化科技企業的機械人都正處於「L2」階段，但目標是向「L3」邁進，有信心小鵬會成為內地最早量產「L3」機械人的公司之一。他所指的「L2」及「L3」是用汽車自動駕駛技術的等級作為類比，L2是指汽車能夠進行部分自動化操作，如泊車、限速識別、於某些道路上自動切線等；而L3則是指在一般特定環境中實現全自動駕駛。
Tesla上月歐洲銷量挫45%
正當中國車企磨拳擦掌準備大展鴻圖，曾經引領電動車產業革新的美國公司特斯拉（Tesla）卻正在走下坡。歐洲汽車製造商協會（ACEA）數據顯示，今年1月歐洲（歐盟、歐洲自由貿易聯盟，英國合計）一手電動車銷量按年增長37.3%，達到166,065輛（以新車註冊量推算），佔15%的市場份額。
然而，在歐洲電動車銷量大增的同時，Tesla於當地的銷量卻按年大跌45.2%，至9,945輛。部分原因可能是該公司正忙於改造其最暢銷車型Model Y SUV的生產線，阻礙了現有車型的交付。另外，Tesla行政總裁馬斯克對歐洲的政治立場也引發爭議。
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