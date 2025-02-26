華為AI芯良率傳突破

儘管報道提到「華為夥拍中芯重推（AI晶片）昇騰」、「華為佔據內地尖端製程產能超過四分之三，累競爭對手（其他中國AI晶片公司）難獲產能」，但說「良率突破」時，主語是華為、「這家中國（科技）綜合企業」，不是中芯。中芯股價昨日破頂失敗，全日高位57.5元，未能突破歷史高位57.6元，收市更倒跌1.45%，收報54.2元。

騰訊阿里字節跳動傳掃H20 華為擼起衫袖自己「煉芯」的消息已流傳甚廣，如台灣傳媒去年下半年引述過效力內地半導體公司的台籍高層，指很多台籍人才被挖去深圳，「華為因為福利好、薪資好，所以最受歡迎」；又有指曾效力台積電的工程師多次受到內地獵頭公司的郵件。

不過，繞不過去的仍是良率問題，所謂倍增也不過是「接近40%」而已。AI晶片要用尖端製程歸根究柢是省電，所以英偉達（Nvidia）閹割版GPU（顯示卡）「H20」也得用5納米的增強版「4納米」，比中芯的所謂「N+2工藝」（7納米）先進一代。

回顧5年前台積電開始量產5納米製程時，良率已達80%，但消息指，華為目標只是60%。諮詢公司Creative Strategies分析，這是因為台積電造英偉達「未閹版」晶片「H100」的良率估計也只是60%（它也是用「4納米」工藝），所以40%的良率在商業角度上可能已經可行。

更多英偉達晶片或禁輸華 既然DeepSeek已被吹捧成「史普尼克時刻」，華為又傳出晶片工藝有突破，特朗普絕不可能坐視不理。消息指，華府官員考慮對「特定中國企業」施加制裁之際，一些官員亦準備把更多英偉達晶片納入對華出口管制範圍，更開始討論在豁免出口批核的AI晶片數量上設限。

更惡劣的是，市傳新政府接觸日本和荷蘭官員，討論限制東京電子和ASML工程師保養在中國的設備，防止英偉達晶片進一步受限後，中國有晶片廠能生產出同等性能的晶片，同時有意收緊拜登對中芯設備的禁制。事緣拜登沒有把中芯從貿易黑名單移除，但只是限制中芯部分廠房的設備供應，其他則採取「逐件審視」的方針。

中芯國際股價走勢