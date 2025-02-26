六成Gen Alpha父母財務支援子女

有調查發現，港人的財務狀況改善，對自身財務狀況更有信心。相比前一年度的調查結果，「現時財務安全感」、「未來財務安全感」、「現時財務自由度」及「未來財務自由度」這4個評估指標的得分均錄得上升，其中「現時財務自由度」升幅最大。

保誠保險發表年度「保誠財務健康指數」調查，今年受訪者對財務狀況的樂觀程度隨年齡增長而有所下跌，18至35歲受訪者的財務健康指數為62.7分；36至49歲受訪者的財務健康指數為57.2分，而50至60歲受訪者僅53.5分。

保誠：財富傳承存有缺口 值得一提的是，是次調查亦深入探討Gen Alpha（即出生於2010至2024年間的世代）父母的財務健康狀況及對子女的支援。其中，Gen Alpha父母的財務健康指數（62.3分）優於整體受訪者（58分），尤其是「未來財務自由度」方面，主因是他們有信心其儲蓄足夠應對未來生活所需（50%對比整體的39%）。

62%的Gen Alpha父母稱會借助家庭積蓄為子女提供支援，但其中大多數認為富不過二代（63%）或最多三代（33%）。信託作為一項有效的財富傳承工具，卻只有13%的Gen Alpha父母對信託有深入了解。

保誠保險首席產品管理總監馮偉成稱，調查顯示Gen Alpha父母於財富傳承的期望與相關工具運用之間存有缺口，其理財知識及財務規劃亦有待提升，以實現更妥善的財富傳承安排。有見於此，該企推出具信託元素的多元貨幣計劃，透過自主入息及自主傳承選項靈活規劃財富傳承，希望幫助每個家庭實現財務自由，並全力成就子女未來。